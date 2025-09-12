Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Villas del mar en venta en Jurmala, Letonia

1 propiedad total found
Villa 20 habitaciones en Jurmala, Letonia
Villa 20 habitaciones
Jurmala, Letonia
Habitaciones 20
Dormitorios 14
Nº de cuartos de baño 14
Área 1 277 m²
Piso 4/4
Preciosa casa de lujo en una ubicación perfecta en una primera línea de mar espera la recons…
$3,39M
Parámetros de las propiedades en Jurmala, Letonia

