Adosados con garaje en Venta en Jurmala, Letonia

1 propiedad total found
Adosado Adosado 4 habitaciones en Jurmala, Letonia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Jurmala, Letonia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 207 m²
Ofrecemos para la venta casa Rowu con su parcela. La casa consta de 6 secciones, cada una de…
$317,852
Parámetros de las propiedades en Jurmala, Letonia

Baratos
De lujo
