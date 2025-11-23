Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Letonia
  3. Jurmala
  4. Alquiler a largo plazo
  5. Producción

Arrendamiento a largo plazo locales industriales en Jurmala, Letonia

Producción Borrar
Eliminar
4 propiedades total found
Producción 1 700 m² en Jurmala, Letonia
Producción 1 700 m²
Jurmala, Letonia
Área 1 700 m²
Número de plantas 3
$5,892
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Tribus Realty
Idiomas hablados
English, Русский, Latviešu
Producción 852 m² en Jurmala, Letonia
Producción 852 m²
Jurmala, Letonia
Área 852 m²
$3,004
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Tribus Realty
Idiomas hablados
English, Русский, Latviešu
Producción 1 057 m² en Jurmala, Letonia
Producción 1 057 m²
Jurmala, Letonia
Área 1 057 m²
Piso 3
$3,697
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Tribus Realty
Idiomas hablados
English, Русский, Latviešu
Producción 642 m² en Jurmala, Letonia
Producción 642 m²
Jurmala, Letonia
Área 642 m²
$2,310
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Tribus Realty
Idiomas hablados
English, Русский, Latviešu
Realting.com
Ir