  1. Realting.com
  2. Letonia
  3. Jurmala
  4. Residencial
  5. Apartamentos multinivel

Apartamentos de varios niveles en venta en Jurmala, Letonia

1 propiedad total found
Apartamentos multinivel 4 habitaciones en Jurmala, Letonia
Apartamentos multinivel 4 habitaciones
Jurmala, Letonia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 187 m²
Piso 4/5
$522,899
Parámetros de las propiedades en Jurmala, Letonia

