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Propiedades residenciales en venta en Jaunsvirlaukas pagasts, Letonia

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1 propiedad total found
Casa 4 habitaciones en Jaunsvirlaukas pagasts, Letonia
Casa 4 habitaciones
Jaunsvirlaukas pagasts, Letonia
Habitaciones 4
Área 104 m²
Número de plantas 1
Una oportunidad para comprar una propiedad encantadora en una ubicación pintoresca, donde la…
$221,898
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