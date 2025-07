Sobre el Programa de Inmigración

Descripción del programa

La República de Letonia es Estado miembro de la Unión Europea y parte en el Acuerdo de Schengen. Un permiso de residencia en Letonia prevé una visita sin visado a cualquier país Schengen.

Un permiso de residencia temporal por un período de cinco años implica una estancia en el territorio de Letonia sin limitar el período mínimo y máximo (de 1 a 365 días al año), así como la libre circulación y permanencia en los países Schengen por un período no superior a 90 días en un plazo de 6 meses. A temporary residence permit in Latvia, after 5 years of permanent stay in the territory of Latvia, gives a foreign citizen the right to obtain the status of a permanent resident of the European Union and a permanent residence permit in Latvia.

La legislación sobre migración de Letonia prevé la confirmación anual de un permiso de residencia temporal para supervisar el cumplimiento del extranjero de las condiciones de inversión sobre la base de las cuales se obtuvo el permiso de residencia pertinente. Después de la expiración del permiso de residencia, es posible solicitar un segundo permiso de residencia también durante 5 años, sobre la misma base.

La legislación migratoria actual de Letonia establece los siguientes motivos para que los inversores obtengan un permiso de residencia temporal:

1. Sobre la base de la inversión en bienes raíces en Letonia

Adquisición de un objeto inmobiliario funcionalmente conectado (excepto donde la propiedad inmobiliaria es tierra no desarrollada) en la República de Letonia (nombre en Riga o Jurmala, Adaga, Babit, Baldon, Tsarnikovsky, Garkal, Ikshkili, Kekava, Marup, Olain, Ropaga, Salaspili5.000 euros no menos que en el distrito administrativo de Stopinsky)

• ausencia de deudas en pagos de impuestos sobre bienes inmuebles;

• El pago de la cantidad de transacciones se realiza mediante asentamientos de efectivo no monetarios;

Los bienes inmuebles se adquieren de una entidad jurídica registrada en la República de Letonia o de un Estado miembro de la Unión Europea, o del Espacio Económico Europeo o la Confederación Suiza, que es un contribuyente de la República de Letonia o de una persona residente en Letonia, un ciudadano de la Unión Europea o un extranjero que se encuentra en Letonia sobre la base de un permiso de residencia válido;

El valor catastral de los bienes inmuebles en el momento de su adquisición no es inferior a 80.000 euros en el caso de adquisición de un objeto; 40.000 euros en caso de adquisición de dos objetos (40.000 euros se refiere a cada objeto). Si el valor catastral de la propiedad inmueble es inferior a la cantidad especificada, es necesario presentar la conclusión de un evaluador certificado, que confirma que el valor total del mercado de la propiedad inmueble no es inferior a la cantidad mínima establecida por la ley para la adquisición de bienes inmuebles 250.000 euros en el caso de la adquisición de un objeto o 125.000 euros (cada objeto) en el caso de la adquisición de dos objetos;

el inversor, al solicitar un permiso de residencia principal sobre la base de inversiones en bienes raíces, pagó una cuota única por un 5% del valor de los bienes inmuebles al presupuesto del Estado;

• Los bienes raíces no incluyen la tierra utilizada en la agricultura o la tierra forestal.

2. Inversiones en instituciones de crédito en Letonia

Sobre la base de obligaciones subordinadas con una institución de crédito, por valor no inferior a 280.000 euros, con sujeción a las siguientes condiciones:

el plazo de la transacción con esta institución crediticia, no menos de 5 años;

El inversionista, al solicitar un permiso de residencia primario sobre la base de una inversión en una institución de crédito de la República de Letonia, pagó una cuota única de 25.000 euros al presupuesto estatal.

Las obligaciones subordinadas con una institución de crédito en la República de Letonia son obligaciones que surgen de una institución de crédito como resultado de un préstamo (independientemente del tipo de transacción concluida) y que, sobre la base del acuerdo concertado con una institución de crédito, dan derecho al prestamista a solicitar el préstamo antes de la fecha prevista sólo en caso de insolvencia o liquidación de la institución de crédito, y sólo después de la satisfacción de las reclamaciones de todos los demás acreedores, pero hasta que las reclamaciones de los accionistas estén satisfechadas.

3. Inversiones en la empresa letona

Si la inversión se hace como una contribución al capital fijo de la empresa capital, estableciendo una nueva empresa o aumentando el capital fijo de una empresa existente, a solicitud inicial de la inversión, el inversor pagó una cuota única por valor de 10.000 euros, y también si la inversión no es inferior a:

50.000 euros si la contribución se realiza a una empresa que emplea a menos de 50 empleados y la facturación anual o balance anual no excede los 10 millones de euros, y si la empresa paga anualmente impuestos de al menos 40.000 euros,

o

100.000 euros si la contribución se hace a una empresa mayor que emplea a más de 50 empleados y la facturación anual o el saldo anual de la empresa supera los 10 millones de euros, y si la empresa paga anualmente impuestos de al menos 100.000 euros,

o

100.000 euros, si la contribución se hace al capital autorizado de una empresa que emplea a más de 50 empleados junto con una o más filiales registradas en Letonia y la facturación anual o balance anual de la empresa supera los 10 millones de euros.

4. Inversiones en valores gubernamentales sin intereses específicos

Los bonos libres de intereses se expiden y se conceden a un ciudadano extranjero si, según las normas que rigen la obtención de un permiso de residencia, ha recibido la decisión de emitir un permiso de residencia y los bonos pagados sin intereses de su cuenta actual con una institución de crédito letona o una rama de una institución de crédito extranjera.

• La contribución a los bonos debe ser de 250.000 euros y, a la primera solicitud de permiso de residencia, se debe pagar una cuota única de 38.000 euros.