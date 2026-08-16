Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Letonia
  3. Iecavas pagasts
  4. Comercial

Locales comerciales en venta en Iecavas pagasts, Letonia

;
1 propiedad total found
Propiedad comercial 2 927 m² en Iecavas pagasts, Letonia
Propiedad comercial 2 927 m²
Iecavas pagasts, Letonia
Área 2 927 m²
Número de plantas 2
Cobblestone y fábrica de productos de hormigón para la venta. La fábrica cuenta con todo el …
$1,16M
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir