Propiedades residenciales en venta en Gludas pagasts, Letonia

1 propiedad total found
Casa 4 habitaciones en Nakotne, Letonia
Casa 4 habitaciones
Nakotne, Letonia
Habitaciones 4
Área 330 m²
Número de plantas 2
$360,381
Agencia
Tribus Realty
Idiomas hablados
English, Русский, Latviešu
