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Locales comerciales en venta en Codes pagasts, Letonia

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Propiedad comercial 1 000 m² en Codes pagasts, Letonia
Propiedad comercial 1 000 m²
Codes pagasts, Letonia
Área 1 000 m²
Una planta de producción de piedra de pavimento operativo está a la venta. La propiedad está…
$398,179
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