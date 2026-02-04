Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Letonia
  3. Ceraukstes pagasts
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Ceraukstes pagasts, Letonia

1 propiedad total found
Casa 3 habitaciones en Ceraukstes pagasts, Letonia
Casa 3 habitaciones
Ceraukstes pagasts, Letonia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 137 m²
Piso 2/2
Imagínese despertar cada mañana en una auténtica casa de madera, rodeada de naturaleza, espa…
$350,537
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Ceraukstes pagasts, Letonia

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir