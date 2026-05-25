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Propiedades residenciales en venta en Bebru pagasts, Letonia

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1 propiedad total found
Casa 10 habitaciones en Odziena, Letonia
Casa 10 habitaciones
Odziena, Letonia
Habitaciones 10
Área 300 m²
Número de plantas 1
$459,654
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