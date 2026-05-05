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Apartamentos con piscina en venta en Verbano Cusio Ossola, Italia

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Apartamento 3 habitaciones en Baveno, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Baveno, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 63 m²
PL-PR-A09. Apartamento en primera línea.En el pintoresco paisaje de Feriolo, en una residenc…
$363,382
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Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
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Tipos de propiedades en Verbano Cusio Ossola

1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones
4 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Verbano Cusio Ossola, Italia

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