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Apartamentos en venta en Verbano Cusio Ossola, Italia

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Verbania
3
Omegna
3
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57 propiedades total found
Apartamento 6 habitaciones en Stresa, Italia
Apartamento 6 habitaciones
Stresa, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 200 m²
FP-T508. В Срезе, продается небольшое здание Здание находится на набережной города Стреза, с…
$1,17M
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Apartamento 3 habitaciones en Cavandone, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Cavandone, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 140 m²
FP-0031. Apartamento de prestigio en venta en Verbania con jardín y vistas al lago MaggioreV…
$666 050
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Apartamento 3 habitaciones en Stresa, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Stresa, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 90 m²
FP-T320. Gana de la República de China y la Sociedad de la Unión de la Unión de la Unión de …
$292 127
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DD CO DEDD CO DE
Apartamento 3 habitaciones en Baveno, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Baveno, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 113 m²
ID - 20059. VB-New Apartments in BavenoEn un pequeño complejo residencial compuesto por sólo…
$385 608
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Apartamento 2 habitaciones en Belgirate, Italia
Apartamento 2 habitaciones
Belgirate, Italia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 60 m²
FP-T367. Tardina ( ) Озеро Маджоре » Бел джиратеБлизко от центра Бел. A través de la propied…
$268 757
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Apartamento 4 habitaciones en Cavandone, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Cavandone, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 140 m²
FP-T457. Apartamento de dos niveles en el centro de VerbaniaEn una elegante mansión en el ce…
$408 978
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Apartamento 5 habitaciones en Bagnella, Italia
Apartamento 5 habitaciones
Bagnella, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 120 m²
ISM-060417-17. Apartamentos con vistas al hermoso lago - OrtaOmenja, en una tranquila zona r…
$292 127
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Apartamento 2 habitaciones en Belgirate, Italia
Apartamento 2 habitaciones
Belgirate, Italia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 90 m²
ID - 20060. VB-Apartamentos en Belgirat Lake Maggiore- El apartamento está situado en una zo…
$251 229
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Apartamento 4 habitaciones en Stresa, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Stresa, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 140 m²
ID - 20061. VB-Apartamento con Jardín en StresaApartamentos en una residencia con un parque …
$385 608
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Apartamento 3 habitaciones en Baveno, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Baveno, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 63 m²
PL-PR-A09. Apartamento en primera línea.En el pintoresco paisaje de Feriolo, en una residenc…
$362 238
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Apartamento 4 habitaciones en Stresa, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Stresa, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 270 m²
PL-PR-A08. Apartamento de lujo Lago Maggiore, Stresa, Verbano Cusio Ossola, PiedmontExclusiv…
$817 956
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Apartamento 3 habitaciones en Stresa, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Stresa, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 105 m²
PL-PR-A10. Apartamento de 2 habitaciones situado en una ubicación tranquila, muy cerca del c…
$327 182
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Apartamento 3 habitaciones en Stresa, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Stresa, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 90 m²
PL-PR_A03. Streak. Ático con vistas al lagoStreak. Amplio ático con terrazas y vistas impres…
$385 608
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Apartamento 3 habitaciones en Stresa, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Stresa, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 162 m²
FP-T341. Адартаменты ( продажа ) » Италия » Озеро Маджоре » СтрезаНа холме Стрезы в посёлке.…
$397 293
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Apartamento 3 habitaciones en Stresa, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Stresa, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 160 m²
FP-T428. La empresa de la industria del sector de la industria del sector. La empresa de la …
$642 680
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Apartamento 4 habitaciones en Baveno, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Baveno, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
ISM-060417-4. ¡Un ático con vistas al lago! - Baveno.Baveno es un hermoso ático con vistas a…
$1,03M
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Apartamento 3 habitaciones en Stresa, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Stresa, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 105 m²
PL-PR_A10. St. KвартираУютная квартира в маленьком жилом комплексе, недалеко от центра и наб…
$350 552
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Apartamento 5 habitaciones en Stresa, Italia
Apartamento 5 habitaciones
Stresa, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 142 m²
FP-T214. Квартира в Стреса с видом на озеро на 180 ° и на острова БоромеоКвартира с видом на…
$490 773
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Apartamento 2 habitaciones en Baveno, Italia
Apartamento 2 habitaciones
Baveno, Italia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 70 m²
FP-0084. Apartamento en venta en Baveno en la primera planta de la histórica villa BarberisA…
$701 105
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Apartamento 3 habitaciones en Stresa, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Stresa, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 103 m²
FP-0016. Elegante apartamento en Stresa con terraza con vistas al lago y al jardínApartament…
$642 680
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Apartamento 3 habitaciones en Baveno, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Baveno, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 70 m²
PL-PR_A19. Baveno. Lago Maggiore. Apartamento con jardínBaveno, lago Maggiore. Hermosa 3 hab…
$327 182
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Baveno, Italia
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Área 130 m²
ID - 20058. VB-Трехкомнатные апартаменты в БавеноОзеро Маджоре, Бавено. A través de la regió…
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Stresa, Italia
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Área 103 m²
PL-PR_A16. Apartamento con una hermosa vista del lago MaggioreEn un magnífico lugar panorámi…
$397 293
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Área 160 m²
ISM-060417-18. Prestigioso apartamento en la ciudad de Omenya en el lago OrtaOmenja, en el c…
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Apartamento 3 habitaciones en Ghiffa, Italia
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Ghiffa, Italia
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Dormitorios 2
Área 133 m²
FP-T337. Apartamento de lujo en la planta baja en Giffa (Lake Maggiore)En Giff, en la presti…
$525 829
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Apartamento 4 habitaciones en Stresa, Italia
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Stresa, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 480 m²
FP-3307. Retor de la empresa de la industria de la industria de la industria de la industria…
$2,34M
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Apartamento 4 habitaciones en Oggebbio, Italia
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Oggebbio, Italia
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Área 130 m²
ID - 20014. VB- Apartamentos en OjebbioEn el parque de 9000 metros cuadrados en el territori…
$338 867
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Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 109 m²
PL-PR_A36. Streak. Acogedor apartamento con vistas al lagoBuena vivienda a un precio bajo en…
$327 182
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Apartamento 2 habitaciones en Ghiffa, Italia
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Ghiffa, Italia
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Dormitorios 1
Área 62 m²
FP-T102. Lujo apartamento de una habitación en la ciudad de GiffaEn Giff, en la prestigiosa …
$254 735
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Apartamento 3 habitaciones
Stresa, Italia
Habitaciones 3
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Área 130 m²
PL-PR-A11. Luminoso apartamento en la planta superior en la orilla del lago Maggiore, en el …
$286 285
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Tipos de propiedades en Verbano Cusio Ossola

1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones
4 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Verbano Cusio Ossola, Italia

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