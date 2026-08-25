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Propiedades residenciales en venta en Verbano Cusio Ossola, Italia

;
Verbania
23
Omegna
4
155 propiedades total found
Apartamento 6 habitaciones en Stresa, Italia
Apartamento 6 habitaciones
Stresa, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 200 m²
FP-T508. В Срезе, продается небольшое здание Здание находится на набережной города Стреза, с…
$1,17M
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Villa 4 habitaciones en Stresa, Italia
Villa 4 habitaciones
Stresa, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 193 m²
PL-PR-C04. Casa de campo de piedra con vistas al lago A pocos minutos de la famosa y encanta…
$490 773
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Villa 6 habitaciones en Stresa, Italia
Villa 6 habitaciones
Stresa, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 855 m²
FP-1547. Villa antigua prestigiada en StresaAntigua villa situada en una ubicación única con…
$9,35M
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Apartamento 3 habitaciones en Cavandone, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Cavandone, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 140 m²
FP-0031. Apartamento de prestigio en venta en Verbania con jardín y vistas al lago MaggioreV…
$666 050
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Villa 4 habitaciones en Stresa, Italia
Villa 4 habitaciones
Stresa, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 174 m²
FP-RIF0075. Hermosa villa en el lago MaggioreOrientación: SurView: Visible CourtyardWastewat…
$525 829
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Villa 6 habitaciones en Stresa, Italia
Villa 6 habitaciones
Stresa, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 250 m²
MD-280817. Villa 270 metros cuadrados, con jardín 1500 metros cuadrados, en la primera línea…
$1,05M
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TekceTekce
Villa 4 habitaciones en Baveno, Italia
Villa 4 habitaciones
Baveno, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 170 m²
PL-PR_C00. Lago Maggiore. Casa con vistas al lagoBaveno. Villa en venta con una ubicación ún…
$724 475
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Apartamento 3 habitaciones en Stresa, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Stresa, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 90 m²
FP-T320. Gana de la República de China y la Sociedad de la Unión de la Unión de la Unión de …
$292 127
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Villa en Stresa, Italia
Villa
Stresa, Italia
Área 310 m²
PL-PR_C03. Unifamiliar aislada en venta en StresaStresa, casa unifamiliar con dependencia y …
$993 232
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Villa 4 habitaciones en Stresa, Italia
Villa 4 habitaciones
Stresa, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 214 m²
FP-T641. Villa en Brisino, Stresa, ItaliaBrisino, una casa privada con un jardín de unos 798…
$467 403
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Villa en Cavandone, Italia
Villa
Cavandone, Italia
Área 540 m²
PL-171019-1. Hermosa villa clásica en Verbania en la zona de éliteHermosa villa clásica en V…
$1,52M
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Villa 6 habitaciones en Belgirate, Italia
Villa 6 habitaciones
Belgirate, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 270 m²
FP-T704. Частный дом с прекрасным видом на озероY el "Contento de la Comisión de Investigaci…
$578 412
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Apartamento 3 habitaciones en Baveno, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Baveno, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 113 m²
ID - 20059. VB-New Apartments in BavenoEn un pequeño complejo residencial compuesto por sólo…
$385 608
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Villa 5 habitaciones en Cavandone, Italia
Villa 5 habitaciones
Cavandone, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 402 m²
FP-T613. Vorbyn, Vilbya "Publicuas de la región de la región de la región de la región de la…
$1,74M
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Villa 6 habitaciones en Baveno, Italia
Villa 6 habitaciones
Baveno, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 395 m²
FP-T706. Antigua villa, construida a finales del siglo XIXUna antigua villa, construida a fi…
$1,93M
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Apartamento 2 habitaciones en Belgirate, Italia
Apartamento 2 habitaciones
Belgirate, Italia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 60 m²
FP-T367. Tardina ( ) Озеро Маджоре » Бел джиратеБлизко от центра Бел. A través de la propied…
$268 757
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Apartamento 4 habitaciones en Cavandone, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Cavandone, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 140 m²
FP-T457. Apartamento de dos niveles en el centro de VerbaniaEn una elegante mansión en el ce…
$408 978
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Apartamento 5 habitaciones en Bagnella, Italia
Apartamento 5 habitaciones
Bagnella, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 120 m²
ISM-060417-17. Apartamentos con vistas al hermoso lago - OrtaOmenja, en una tranquila zona r…
$292 127
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Villa 4 habitaciones en Cavandone, Italia
Villa 4 habitaciones
Cavandone, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 216 m²
FP-T380. Villa en el centro de PallanzaVilla construida a finales de los años 50 en el centr…
$683 577
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Apartamento 2 habitaciones en Belgirate, Italia
Apartamento 2 habitaciones
Belgirate, Italia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 90 m²
ID - 20060. VB-Apartamentos en Belgirat Lake Maggiore- El apartamento está situado en una zo…
$251 229
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Apartamento 4 habitaciones en Stresa, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Stresa, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 140 m²
ID - 20061. VB-Apartamento con Jardín en StresaApartamentos en una residencia con un parque …
$385 608
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Villa en Cavandone, Italia
Villa
Cavandone, Italia
Área 300 m²
FP-0116. Rodeado de una encantadora villa de jardínEn Verbania Pallanza, a pocos pasos del c…
$3,39M
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Villa 5 habitaciones en Stresa, Italia
Villa 5 habitaciones
Stresa, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 351 m²
FP-2765. Magnífica villa con vistas al lago MaggioreEn Stresa, Magoggnino, una magnífica vil…
$1,99M
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Villa 4 habitaciones en Baveno, Italia
Villa 4 habitaciones
Baveno, Italia
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Dormitorios 3
FP-T507. Villa recientemente reformada en BavenoVilla recientemente renovada en Baveno. Sala…
$1,17M
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Apartamento 3 habitaciones en Baveno, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Baveno, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 63 m²
PL-PR-A09. Apartamento en primera línea.En el pintoresco paisaje de Feriolo, en una residenc…
$362 238
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Villa 6 habitaciones en Stresa, Italia
Villa 6 habitaciones
Stresa, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 513 m²
FP-0113. Villa de lujo en StresaVilla de lujo en venta a pocos pasos del centro de Stresa, c…
$1,75M
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Villa 4 habitaciones en Gignese, Italia
Villa 4 habitaciones
Gignese, Italia
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Dormitorios 3
Área 220 m²
FP-T452. Villa 80 años con una hermosa vista del lago MaggioreEn Ginese, con una ubicación t…
$630 994
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Apartamento 4 habitaciones en Stresa, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Stresa, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 270 m²
PL-PR-A08. Apartamento de lujo Lago Maggiore, Stresa, Verbano Cusio Ossola, PiedmontExclusiv…
$817 956
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Villa 5 habitaciones en Stresa, Italia
Villa 5 habitaciones
Stresa, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 400 m²
FP-08102015. Magnífica villa moderna en la orilla del lago MaggioreEn Stresa, una magnífica …
$14,02M
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Villa 6 habitaciones en Stresa, Italia
Villa 6 habitaciones
Stresa, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 530 m²
FP-T973. Villa (venta) » Italia » Lago Maggiore » StresaEn el pueblo de Brisino, en una tran…
$455 718
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