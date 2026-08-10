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Propiedades residenciales en venta en Savona, Italia

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Alassio
34
Varazze
3
55 propiedades total found
Apartamento 4 habitaciones en Alassio, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Alassio, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 200 m²
DH-783. Apartamento Alassio Italia 200m2Alassio, un prestigioso y exclusivo distrito, le ofr…
$1,52M
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Villa 5 habitaciones en Alassio, Italia
Villa 5 habitaciones
Alassio, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 300 m²
KK-280416-7. Villa en venta en AlassioVilla con acceso a la playa. Completamente renovado y …
$4,60M
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Apartamento 2 habitaciones en Noli, Italia
Apartamento 2 habitaciones
Noli, Italia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
Piso 6
En Noli, una de las zonas costeras más bellas de Italia, ofrecemos un amplio apartamento de …
$389,856
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Apartamento 3 habitaciones en Varazze, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Varazze, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 114 m²
KK-280416-11. Y los apartamentos en la nueva residencia. Port VarazzeLa residencia recientem…
$890,872
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Apartamento 4 habitaciones en Varazze, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Varazze, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 150 m²
KK-280416-10. Attico apartamentos en VarazzaApartamentos de dos niveles 150 km + solárium pr…
$1,52M
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Villa 3 habitaciones en Andora, Italia
Villa 3 habitaciones
Andora, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 160 m²
KK-V10. Villa (venta) » Italia » Liguria » Marina di AndoraVilla independiente en 3 lados (*…
$1,58M
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Villa 5 habitaciones en Alassio, Italia
Villa 5 habitaciones
Alassio, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 350 m²
DH-350. Villa Alassio Italia 350m2Máxima privacidad, gran parcela, piscina, amplio aparcamie…
$3,28M
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Apartamento 3 habitaciones en Alassio, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Alassio, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 97 m²
AS-TF-65. Apartamento de 3 habitaciones a tiro de piedra del mar en AlassioEn el centro hist…
$1,88M
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Apartamento 3 habitaciones en Alassio, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Alassio, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
AL-97. Prestigioso apartamento con vistas al mar en AlassioPrestigiosos apartamentos junto a…
$1,85M
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Villa 5 habitaciones en Garlenda, Italia
Villa 5 habitaciones
Garlenda, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 350 m²
KK-280416-4. Nueva York вилла в Гарленда Гольф клубеВилла в 250квм + 100квм цокольного уровн…
$1,17M
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Villa 4 habitaciones en Alassio, Italia
Villa 4 habitaciones
Alassio, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 150 m²
AS-VM-263. Casa con vistas al mar en la ciudad de Alassio Alassio – Esta villa se encuentra …
$879,150
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Apartamento 2 habitaciones en Alassio, Italia
Apartamento 2 habitaciones
Alassio, Italia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 70 m²
AS-BAHF-22. Apartamento-attic en la zona de Port AlassioEn Alassio, en la zona de Puerto, of…
$2,70M
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Villa 6 habitaciones en Andora, Italia
Villa 6 habitaciones
Andora, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 450 m²
KK-070715-5. Villa de lujo en la zona residencial de Andora (Liguria) PinamarPrestigioso cha…
$4,10M
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Apartamento 3 habitaciones en Alassio, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Alassio, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 109 m²
LH-4T01. Apartamentos y apartamentos con vistas al mar en Alassio, Liguria, ItaliaEn una zon…
$703,320
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Villa 6 habitaciones en Savona, Italia
Villa 6 habitaciones
Savona, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 2 000 m²
AL-147. Villa histórica en SavonaVilla histórica en el Imperio, un monumento de arte, con un…
$2,46M
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Villa 4 habitaciones en Alassio, Italia
Villa 4 habitaciones
Alassio, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
DH-964. Villa Alassio ItalyLa villa se divide en dos casas separadas completamente autónomas…
$2,58M
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Villa 6 habitaciones en Finale Ligure, Italia
Villa 6 habitaciones
Finale Ligure, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 430 m²
KK-1265-Ian. Magnífica villa de lujoUna magnífica villa de lujo construida a finales de los …
$5,09M
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Apartamento 4 habitaciones en Alassio, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Alassio, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 100 m²
DH-782. Apartamento Alassio ItaliaEl apartamento está situado en el corazón de Alassio, en u…
$644,710
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Apartamento en Alassio, Italia
Apartamento
Alassio, Italia
Área 45 m²
KK-170220-3. Nuevo complejo con estilo en AlassioOpciones de apartamento de 235.000 para 45k…
$275,467
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Apartamento 3 habitaciones en Alassio, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Alassio, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 110 m²
KK-A-AL27. A través de la construcción de la industria de la industriaAlbahaca ( Alguacil 2,…
$1,29M
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Apartamento 3 habitaciones en Alassio, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Alassio, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 90 m²
Apartamentos en un nuevo complejo residencial de prestigioEn el prestigioso complejo residen…
$914,316
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Villa 3 habitaciones en Alassio, Italia
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Alassio, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 227 m²
AS-VA-232. Villa con piscina en el Imperio, LiguriaVilla con piscina tiene una superficie de…
$726,764
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Apartamento 3 habitaciones en Varazze, Italia
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Varazze, Italia
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Área 127 m²
KK-280416-9. Apartamentos de dos niveles en VarazzaEn Varazza, una nueva casa con acabados c…
$820,540
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Alassio, Italia
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Área 400 m²
KK-280416-5. Villa 400 km con jardín de 900 kmVilla 400 metros cuadrados con un jardín de 90…
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Alassio, Italia
Habitaciones 5
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Área 170 m²
DH-965. Apartamento Alassio ItaliaVenta de ático urgente en Alassio, en la Avenida Hanbury.L…
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Alassio, Italia
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Área 80 m²
AL-98. Magnífico apartamento con vistas al mar en AlassioApartamentos en la localidad de Ala…
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Apartamento 4 habitaciones en Alassio, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Alassio, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 130 m²
KK-Q-AL4. Apartamentos únicos en AlassioApartamento Art Nouveau en 130 km en un palazzo de 4…
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Villa en Bergeggi, Italia
Villa
Bergeggi, Italia
Área 270 m²
KK-A1663. Villa de tres niveles en Burgeji 270m2Villa 270 metros cuadrados en 3 niveles en B…
$2,34M
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Apartamento 5 habitaciones en Calvisio, Italia
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Calvisio, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 400 m²
AL-118. Residencia de 2 apartamentos en el prestigioso Ligura FinalFinale Ligure se puede ll…
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Villa 4 habitaciones en Loano, Italia
Villa 4 habitaciones
Loano, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 270 m²
AS-VAH-180. Villa en Loano con vistas al marLa villa se encuentra en la ciudad de Loano, en …
$1,82M
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Tipos de propiedades en Savona

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