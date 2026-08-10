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Apartamentos en venta en Savona, Italia

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Alassio
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Varazze
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30 propiedades total found
Apartamento 4 habitaciones en Alassio, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Alassio, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 200 m²
DH-783. Apartamento Alassio Italia 200m2Alassio, un prestigioso y exclusivo distrito, le ofr…
$1,52M
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Apartamento 2 habitaciones en Noli, Italia
Apartamento 2 habitaciones
Noli, Italia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
Piso 6
En Noli, una de las zonas costeras más bellas de Italia, ofrecemos un amplio apartamento de …
$389,856
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Apartamento 3 habitaciones en Varazze, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Varazze, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 114 m²
KK-280416-11. Y los apartamentos en la nueva residencia. Port VarazzeLa residencia recientem…
$890,872
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Apartamento 4 habitaciones en Varazze, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Varazze, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 150 m²
KK-280416-10. Attico apartamentos en VarazzaApartamentos de dos niveles 150 km + solárium pr…
$1,52M
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Apartamento 3 habitaciones en Alassio, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Alassio, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 97 m²
AS-TF-65. Apartamento de 3 habitaciones a tiro de piedra del mar en AlassioEn el centro hist…
$1,88M
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Apartamento 3 habitaciones en Alassio, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Alassio, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
AL-97. Prestigioso apartamento con vistas al mar en AlassioPrestigiosos apartamentos junto a…
$1,85M
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Apartamento 2 habitaciones en Alassio, Italia
Apartamento 2 habitaciones
Alassio, Italia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 70 m²
AS-BAHF-22. Apartamento-attic en la zona de Port AlassioEn Alassio, en la zona de Puerto, of…
$2,70M
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Apartamento 3 habitaciones en Alassio, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Alassio, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 109 m²
LH-4T01. Apartamentos y apartamentos con vistas al mar en Alassio, Liguria, ItaliaEn una zon…
$703,320
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Apartamento 4 habitaciones en Alassio, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Alassio, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 100 m²
DH-782. Apartamento Alassio ItaliaEl apartamento está situado en el corazón de Alassio, en u…
$644,710
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Apartamento en Alassio, Italia
Apartamento
Alassio, Italia
Área 45 m²
KK-170220-3. Nuevo complejo con estilo en AlassioOpciones de apartamento de 235.000 para 45k…
$275,467
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Apartamento 3 habitaciones en Alassio, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Alassio, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 110 m²
KK-A-AL27. A través de la construcción de la industria de la industriaAlbahaca ( Alguacil 2,…
$1,29M
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Apartamento 3 habitaciones en Alassio, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Alassio, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 90 m²
Apartamentos en un nuevo complejo residencial de prestigioEn el prestigioso complejo residen…
$914,316
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Apartamento 3 habitaciones en Varazze, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Varazze, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 127 m²
KK-280416-9. Apartamentos de dos niveles en VarazzaEn Varazza, una nueva casa con acabados c…
$820,540
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Apartamento 5 habitaciones en Alassio, Italia
Apartamento 5 habitaciones
Alassio, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 170 m²
DH-965. Apartamento Alassio ItaliaVenta de ático urgente en Alassio, en la Avenida Hanbury.L…
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Apartamento 3 habitaciones en Alassio, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Alassio, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 80 m²
AL-98. Magnífico apartamento con vistas al mar en AlassioApartamentos en la localidad de Ala…
$1,88M
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Apartamento 4 habitaciones en Alassio, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Alassio, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 130 m²
KK-Q-AL4. Apartamentos únicos en AlassioApartamento Art Nouveau en 130 km en un palazzo de 4…
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Apartamento 5 habitaciones en Calvisio, Italia
Apartamento 5 habitaciones
Calvisio, Italia
Habitaciones 5
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Área 400 m²
AL-118. Residencia de 2 apartamentos en el prestigioso Ligura FinalFinale Ligure se puede ll…
$2,58M
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Apartamento 4 habitaciones en Alassio, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Alassio, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 150 m²
DH-966. Apartamento Alassio Italia 300m2Alassio ático en un antiguo edificio en una posición…
$2,93M
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Apartamento 4 habitaciones en Alassio, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Alassio, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 140 m²
AS-PAH-39. Apartamentos con vistas al mar en AlassioOfrecemos apartamentos después de la ren…
$1,99M
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Apartamento 4 habitaciones en Alassio, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Alassio, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 130 m²
AS-PM-222. Apartamentos de estilo colonial en AlassioEste elegante apartamento se encuentra …
$1,99M
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Apartamento 3 habitaciones en Alassio, Italia
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Alassio, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 70 m²
AS-PAH-181. Áticos en el centro de AlassioEn la zona occidental de Alassio, junto al Hotel "…
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Área 80 m²
AL-95. Ático con amplia terraza y vistas al mar en AlassioÁtico en el centro histórico de la…
$1,76M
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Apartamento 4 habitaciones en Alassio, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Alassio, Italia
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Área 150 m²
AL-100. Ático de lujo con vistas panorámicas al mar en AlassioÁtico de lujo en Alassio, en l…
$2,11M
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Alassio, Italia
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Área 100 m²
KK-T-AL19. Apartamento de diseño con hermosas vistas al marEn un hermoso palazzo completamen…
$1,15M
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Alassio, Italia
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Área 180 m²
DH-351. Apartamento Alassio Italia 180m2El ático después de la renovación, tiene un lujoso s…
$3,52M
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Apartamento 6 habitaciones en Alassio, Italia
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Alassio, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 400 m²
AL-104. Gran ático en Alassio con vistas al marEn venta se encuentra un gran atico chic en l…
$9,38M
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Alassio, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 110 m²
DH-785. Apartamento Alassio Italia 220m2El ático está situado en el centro de la ciudad, a 1…
$996,370
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Apartamento 3 habitaciones en Laigueglia, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Laigueglia, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
AL-101. Ático en Laiguella Ático en la planta superior, con vistas panorámicas al mar en la …
$2,11M
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Apartamento 5 habitaciones en Alassio, Italia
Apartamento 5 habitaciones
Alassio, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 320 m²
AL-103. Apartamentos en dos niveles en AlassioApartamentos en la ciudad de Alassio se encuen…
$2,34M
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Alassio, Italia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 180 m²
Piso 3
Apartamento en el corazón de Alassio, a tiro de piedra de la playa, situado en una casa hist…
$1,45M
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Tipos de propiedades en Savona

2 habitaciones
3 habitaciones
4 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Savona, Italia

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