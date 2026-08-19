Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Italia
  3. Alassio
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Alassio, Italia

;
apartamentos
24
casas independientes
10
34 propiedades total found
Apartamento 4 habitaciones en Alassio, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Alassio, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 150 m²
DH-966. Apartamento Alassio Italia 300m2Alassio ático en un antiguo edificio en una posición…
$2,93M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Apartamento 4 habitaciones en Alassio, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Alassio, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 200 m²
DH-783. Apartamento Alassio Italia 200m2Alassio, un prestigioso y exclusivo distrito, le ofr…
$1,52M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 4 habitaciones en Alassio, Italia
Villa 4 habitaciones
Alassio, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
DH-964. Villa Alassio ItalyLa villa se divide en dos casas separadas completamente autónomas…
$2,58M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
It Is RealtyIt Is Realty
Villa 5 habitaciones en Alassio, Italia
Villa 5 habitaciones
Alassio, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 300 m²
KK-280416-7. Villa en venta en AlassioVilla con acceso a la playa. Completamente renovado y …
$4,60M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 5 habitaciones en Alassio, Italia
Villa 5 habitaciones
Alassio, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 400 m²
KK-280416-5. Villa 400 km con jardín de 900 kmVilla 400 metros cuadrados con un jardín de 90…
$1,02M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 5 habitaciones en Alassio, Italia
Villa 5 habitaciones
Alassio, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 350 m²
DH-350. Villa Alassio Italia 350m2Máxima privacidad, gran parcela, piscina, amplio aparcamie…
$3,28M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
LDV InvestLDV Invest
Villa 4 habitaciones en Alassio, Italia
Villa 4 habitaciones
Alassio, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 150 m²
AS-VM-263. Casa con vistas al mar en la ciudad de Alassio Alassio – Esta villa se encuentra …
$879,150
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Apartamento 3 habitaciones en Alassio, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Alassio, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 90 m²
Apartamentos en un nuevo complejo residencial de prestigioEn el prestigioso complejo residen…
$914,316
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Apartamento 3 habitaciones en Alassio, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Alassio, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 110 m²
DH-785. Apartamento Alassio Italia 220m2El ático está situado en el centro de la ciudad, a 1…
$996,370
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Apartamento 3 habitaciones en Alassio, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Alassio, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 70 m²
AS-PAH-181. Áticos en el centro de AlassioEn la zona occidental de Alassio, junto al Hotel "…
$1,99M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Apartamento 3 habitaciones en Alassio, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Alassio, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 97 m²
AS-TF-65. Apartamento de 3 habitaciones a tiro de piedra del mar en AlassioEn el centro hist…
$1,88M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Apartamento 3 habitaciones en Alassio, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Alassio, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 110 m²
KK-A-AL27. A través de la construcción de la industria de la industriaAlbahaca ( Alguacil 2,…
$1,29M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Apartamento 3 habitaciones en Alassio, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Alassio, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 80 m²
AL-98. Magnífico apartamento con vistas al mar en AlassioApartamentos en la localidad de Ala…
$1,88M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Apartamento 3 habitaciones en Alassio, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Alassio, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 80 m²
AL-95. Ático con amplia terraza y vistas al mar en AlassioÁtico en el centro histórico de la…
$1,76M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 3 habitaciones en Alassio, Italia
Villa 3 habitaciones
Alassio, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 227 m²
AS-VA-232. Villa con piscina en el Imperio, LiguriaVilla con piscina tiene una superficie de…
$726,764
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Apartamento 5 habitaciones en Alassio, Italia
Apartamento 5 habitaciones
Alassio, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 320 m²
AL-103. Apartamentos en dos niveles en AlassioApartamentos en la ciudad de Alassio se encuen…
$2,34M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Apartamento 3 habitaciones en Alassio, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Alassio, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 109 m²
LH-4T01. Apartamentos y apartamentos con vistas al mar en Alassio, Liguria, ItaliaEn una zon…
$703,320
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 4 habitaciones en Alassio, Italia
Villa 4 habitaciones
Alassio, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 240 m²
KK-W-023B1E. Villa (venta) » Italia » Liguria » AlassioVilla 240 m2 + 1800 m2 jardín + 145 m…
$1,76M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Apartamento 4 habitaciones en Alassio, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Alassio, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 150 m²
AL-100. Ático de lujo con vistas panorámicas al mar en AlassioÁtico de lujo en Alassio, en l…
$2,11M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Apartamento 4 habitaciones en Alassio, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Alassio, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 100 m²
DH-782. Apartamento Alassio ItaliaEl apartamento está situado en el corazón de Alassio, en u…
$644,710
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Apartamento 3 habitaciones en Alassio, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Alassio, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 100 m²
KK-T-AL19. Apartamento de diseño con hermosas vistas al marEn un hermoso palazzo completamen…
$1,15M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Apartamento 3 habitaciones en Alassio, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Alassio, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
AL-97. Prestigioso apartamento con vistas al mar en AlassioPrestigiosos apartamentos junto a…
$1,85M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 4 habitaciones en Alassio, Italia
Villa 4 habitaciones
Alassio, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 250 m²
AS-VF-782. ¡Vaya de la República de China y la Unión de la Unión de la Unión Europea, la Com…
$2,70M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Apartamento 5 habitaciones en Alassio, Italia
Apartamento 5 habitaciones
Alassio, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 170 m²
DH-965. Apartamento Alassio ItaliaVenta de ático urgente en Alassio, en la Avenida Hanbury.L…
$1,88M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Apartamento 4 habitaciones en Alassio, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Alassio, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 180 m²
DH-351. Apartamento Alassio Italia 180m2El ático después de la renovación, tiene un lujoso s…
$3,52M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Apartamento 4 habitaciones en Alassio, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Alassio, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 130 m²
KK-Q-AL4. Apartamentos únicos en AlassioApartamento Art Nouveau en 130 km en un palazzo de 4…
$1,52M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Apartamento 4 habitaciones en Alassio, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Alassio, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 130 m²
AS-PM-222. Apartamentos de estilo colonial en AlassioEste elegante apartamento se encuentra …
$1,99M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Apartamento 2 habitaciones en Alassio, Italia
Apartamento 2 habitaciones
Alassio, Italia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 70 m²
AS-BAHF-22. Apartamento-attic en la zona de Port AlassioEn Alassio, en la zona de Puerto, of…
$2,70M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Apartamento en Alassio, Italia
Apartamento
Alassio, Italia
Área 45 m²
KK-170220-3. Nuevo complejo con estilo en AlassioOpciones de apartamento de 235.000 para 45k…
$275,467
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Apartamento 6 habitaciones en Alassio, Italia
Apartamento 6 habitaciones
Alassio, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 400 m²
AL-104. Gran ático en Alassio con vistas al marEn venta se encuentra un gran atico chic en l…
$9,38M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Realting.com
Ir