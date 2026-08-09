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Adosados en Venta en Marcas, Italia

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Adosado Adosado 10 habitaciones en Lapedona, Italia
Adosado Adosado 10 habitaciones
Lapedona, Italia
Habitaciones 10
Área 270 m²
Terreno edificable en la periferia de 1.750 metros cuadrados ( 35 metros x 50 metros ) área …
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Adosado Adosado 10 habitaciones en Montottone, Italia
Adosado Adosado 10 habitaciones
Montottone, Italia
Habitaciones 10
Área 300 m²
Villa individual con gran patio y tierra. Tres niveles, planta baja, primera planta y sótano…
$255,777
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Adosado Adosado 8 habitaciones en Campofilone, Italia
Adosado Adosado 8 habitaciones
Campofilone, Italia
Habitaciones 8
Área 200 m²
Villa con parque vallado de 3.550 m2 en una zona exclusiva a pocos km del mar. Apartamento d…
$488,302
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