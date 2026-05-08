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Apartamentos con Jardín en venta en Liguria, Italia

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Apartamento 2 habitaciones en Sanremo, Italia
Apartamento 2 habitaciones
Sanremo, Italia
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Área 160 m²
Piso 1/4
En una elegante zona residencial, a pocos pasos del centro y del mar, ofrecemos en venta un …
$463,008
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Apartamento 3 habitaciones en Bordighera, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Bordighera, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
Piso 1/2
En la frontera con la famosa Bordiguera ofrecemos en venta tres apartamentos exclusivos. Sit…
$804,348
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Apartamento 2 habitaciones en Sanremo, Italia
Apartamento 2 habitaciones
Sanremo, Italia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
En una tranquila y acogedora zona residencial de San Remo, a solo 10 minutos a pie de la pla…
$280,450
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AdriastarAdriastar
Apartamento 2 habitaciones en Bordighera, Italia
Apartamento 2 habitaciones
Bordighera, Italia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 61 m²
Número de plantas 2
En la frontera con la famosa Bordiguera ofrecemos en venta un apartamento exclusivo. Situado…
$521,486
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Tipos de propiedades en Liguria

1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones
4 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Liguria, Italia

con Garaje
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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