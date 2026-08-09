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Propiedades residenciales en venta en Bordighera, Italia

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apartamentos
31
casas independientes
21
52 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Bordighera, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Bordighera, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 80 m²
LH-3T25. Venta de apartamentos con vistas al mar. Liguria, Boordigera, ItaliaEn una de las c…
$504,046
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Apartamento 4 habitaciones en Bordighera, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Bordighera, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 115 m²
LH-3Q20. Ternera de la región de Bulgaria, la región de Bulgaria, la región de Bulgaria y la…
$644,710
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Apartamento 3 habitaciones en Bordighera, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Bordighera, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 128 m²
LH-3T30. Apartamentos con terraza junto al mar en Italia, Liguria, BordigerEn el corazón del…
$697,459
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TekceTekce
Villa 6 habitaciones en Bordighera, Italia
Villa 6 habitaciones
Bordighera, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 450 m²
LH-3V16. Villa para la reconstrucción junto al mar en Italia, Liguria, BordigerEn el corazón…
$1,76M
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Apartamento 3 habitaciones en Bordighera, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Bordighera, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 75 m²
LH-3T86. Apartamento con jardín en Liguria - Apartamento de tres dormitorios en Villa en Bor…
$480,602
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Apartamento 4 habitaciones en Bordighera, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Bordighera, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 225 m²
FP-510. Apartamento de lujo en un edificio histórico de principios del siglo XXEn el edifici…
$2,11M
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Villa 5 habitaciones en Bordighera, Italia
Villa 5 habitaciones
Bordighera, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
KK-iv904. Villa de reciente construcción en BordigerVilla de reciente construcción con pisci…
$1,15M
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Villa 4 habitaciones en Bordighera, Italia
Villa 4 habitaciones
Bordighera, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 270 m²
KK-3v02. Villa de lujo en BordigerVilla para 3 familias, con vistas al mar, acabados de lujo…
$2,81M
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Apartamento 3 habitaciones en Bordighera, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Bordighera, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 115 m²
LH-3T41. Kustbить квартиру виле в БордигереНа панорамной возвышенности Бордигеры продается к…
$679,876
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Apartamento 3 habitaciones en Bordighera, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Bordighera, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 130 m²
KK-Besson. Apartamento Prestige de 130 metros cuadrados en BordigerApartamento de lujo de 13…
$1,52M
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Villa 6 habitaciones en Bordighera, Italia
Villa 6 habitaciones
Bordighera, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 395 m²
LH-3V06. Nueva York, Lucha, Bulgaria, Bulgaria, Bulgaria, BulgariaBrandy de la República de …
$2,70M
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Villa 3 habitaciones en Bordighera, Italia
Villa 3 habitaciones
Bordighera, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 75 m²
LH-3V63. Bordiguera, villa con magníficas vistas al marEn una zona soleada y tranquila en la…
$345,799
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Apartamento 4 habitaciones en Bordighera, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Bordighera, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 160 m²
LH-3Q23. Apartamento con vistas al mar en Italia, Liguria, BordigerEn las elevaciones panorá…
$468,880
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Apartamento 3 habitaciones en Bordighera, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Bordighera, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 75 m²
LH-3T36. Apartamento con nueva renovación junto al mar en Italia, Liguria, BordigeraEn una d…
$463,019
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Apartamento 4 habitaciones en Bordighera, Italia
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Bordighera, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 100 m²
LH-3Q94. Apartamento de cuatro dormitorios en venta en Bordger En la planta baja de una pequ…
$703,320
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Apartamento 3 habitaciones en Bordighera, Italia
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Dormitorios 2
Área 100 m²
LH-3T32. Apartamento de tres dormitorios junto al mar en Italia, Liguria, BordigeraEn el cor…
$410,270
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Villa 3 habitaciones en Bordighera, Italia
Villa 3 habitaciones
Bordighera, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 112 m²
LH-5T12. Vialla de la República de Bulgaria. Ligruya y Artillería, Bulgaria, Bulgaria, Bulga…
$303,600
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Villa 6 habitaciones en Bordighera, Italia
Villa 6 habitaciones
Bordighera, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 300 m²
KK-252. Villa de lujo con jardín en BordigeraVilla - castillo, con una superficie de unos 30…
$2,58M
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Apartamento 3 habitaciones en Bordighera, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Bordighera, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 160 m²
KK-IV869. Apartamento atractivo en Bordiger Atractivo apartamento de 160 metros cuadrados en…
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Apartamento 3 habitaciones en Bordighera, Italia
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Bordighera, Italia
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Dormitorios 2
Área 135 m²
LH-3Q16. Apartamento con vistas al mar en Italia, Liguria, BordigeraEn una zona tranquila y …
$527,490
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Apartamento 2 habitaciones en Bordighera, Italia
Apartamento 2 habitaciones
Bordighera, Italia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 72 m²
LH-3B13. Venta de apartamentos de lujo junto al mar en Bordiger, Liguria, ItaliaEn la zona m…
$363,382
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Villa 4 habitaciones en Bordighera, Italia
Villa 4 habitaciones
Bordighera, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
KK-210219. Nueva villa con piscina junto al mar en ItaliaVilla con piscina junto al mar en v…
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Área 120 m²
KK- Apartamento en un nuevo complejo en BordigerLa nueva residencia de MiramareApartamento n…
$761,930
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Área 180 m²
KK-IV872. A través de la construcción de la región de BulgariaВезиденциальной престижной зон…
$1,17M
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Villa 6 habitaciones en Bordighera, Italia
Villa 6 habitaciones
Bordighera, Italia
Habitaciones 6
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Área 350 m²
LH-3V51. Villa junto al mar en Italia - Liguria, BordigueraCon excelentes vistas al mar, cer…
$4,69M
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Área 150 m²
LH-5V01. Venta de nuevas villas por el mar en Italia, Liuria, BordigerEn una zona tranquila …
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Dormitorios 5
Área 376 m²
KK-iv777. La Comunidad de la República de Bulgaria, площадью 376 м ², с бассейном и земельн…
$2,34M
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Villa 3 habitaciones
Bordighera, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 120 m²
KK-IV643. Apartamento de lujo en la ciudad de BordigerA pocos metros del mar y cerca del cen…
$808,818
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Bordighera, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 320 m²
KK-020317-3. Villa (venta) » Italia » Liguria » BordigerVilla 250kvm + casa en la entrada de…
$2,05M
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Bordighera, Italia
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Área 380 m²
LH-3v97. Villa con vistas al mar en Italia, Liguria, BordigerA un paseo de piedra de la famo…
$1,88M
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