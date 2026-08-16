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Propiedades residenciales en venta en Sciacca, Italia

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3 propiedades total found
Villa en San Marco, Italia
Villa
San Marco, Italia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Villa independiente adosada ubicada en Via San Marco 26, 92019, Sciacca. A 500 metros del ma…
$296,919
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Casa 1 habitacion en Sciacca, Italia
Casa 1 habitacion
Sciacca, Italia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Una villetta adosada independiente cerca de la playa de Torre Macauda (AG). Compuesto por un…
$54,435
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Apartamento 2 habitaciones en Sciacca, Italia
Apartamento 2 habitaciones
Sciacca, Italia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 75 m²
Apartamento con vistas panorámicas al mar cerca de la playa de Torre Macauda (AG). El aparta…
$73,988
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