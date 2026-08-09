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Áticos en Venta Jerusalén, Israel

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23 propiedades total found
Ático Ático 6 habitaciones en Jerusalén, Israel
Ático Ático 6 habitaciones
Jerusalén, Israel
Habitaciones 6
Área 133 m²
Nuevo proyecto Ramat Sharet Jerusalén, frontera Bet Hagan Compuesto por 2 edificios de 19 p…
$4,00M
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Ático Ático 5 habitaciones en Jerusalén, Israel
Ático Ático 5 habitaciones
Jerusalén, Israel
Habitaciones 5
Área 167 m²
ático de 5 habitaciones 167m2 con 44m2 terraza, 17 Bayit Vegan Jerusalem Exclusivamente, mag…
$2,04M
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Ático Ático 5 habitaciones en Jerusalén, Israel
Ático Ático 5 habitaciones
Jerusalén, Israel
Habitaciones 5
Área 154 m²
Nuevo ático de 5 habitaciones 154m2 terraza 88m2 en el nuevo edificio Kiriat Yovel Jerusalén…
$2,34M
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LDV InvestLDV Invest
Ático Ático 4 habitaciones en Jerusalén, Israel
Ático Ático 4 habitaciones
Jerusalén, Israel
Habitaciones 4
Área 156 m²
Ático 4 habitaciones 156m2 en el nuevo proyecto Kiryat Hayovel Jerusalem Nuevo proyecto en …
$2,06M
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Ático Ático 4 habitaciones en Jerusalén, Israel
Ático Ático 4 habitaciones
Jerusalén, Israel
Habitaciones 4
Área 80 m²
Usted compra una 4 habitaciones - usted consigue 132 m2 + una terraza de 25 m2 !! Nuevo edi…
$982,350
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Ático Ático 5 habitaciones en Jerusalén, Israel
Ático Ático 5 habitaciones
Jerusalén, Israel
Habitaciones 5
Área 180 m²
Dream ático 5 habitaciones 140 m2 + Terraza Soucca 40 m2 Piso 23 de 24 Impresionantes vistas…
$2,55M
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Ático Ático 5 habitaciones en Jerusalén, Israel
Ático Ático 5 habitaciones
Jerusalén, Israel
Habitaciones 5
Área 135 m²
Entrega en 32 meses de un gran 5P Ático de 135 m2, HSP 2.97 m, suite principal, acabados de …
$1,65M
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Ático Ático 8 habitaciones en Jerusalén, Israel
Ático Ático 8 habitaciones
Jerusalén, Israel
Habitaciones 8
Área 240 m²
Venta Jerusalén, Bayit Vegan. Edificio reciente con ascensor y aparcamiento subterráneo. Áti…
$2,33M
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Ático Ático 4 habitaciones en Jerusalén, Israel
Ático Ático 4 habitaciones
Jerusalén, Israel
Habitaciones 4
Área 135 m²
Magnífico ático en venta en Jerusalén, en el distrito de Talpiot! Nuevo edificio 11a planta …
$2,16M
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Ático Ático 5 habitaciones en Jerusalén, Israel
Ático Ático 5 habitaciones
Jerusalén, Israel
Habitaciones 5
Área 140 m²
Estamos encantados de presentar nuestro nuevo producto exclusivo en el prestigioso barrio Ar…
$1,83M
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Ático Ático 5 habitaciones en Jerusalén, Israel
Ático Ático 5 habitaciones
Jerusalén, Israel
Habitaciones 5
Área 210 m²
Ático 5 habitaciones 167m2 con 44m2 terraza, 17 Bayit Vegan Jerusalem Exclusivamente, hermos…
$2,16M
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Ático Ático 6 habitaciones en Jerusalén, Israel
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Jerusalén, Israel
Habitaciones 6
Área 220 m²
Venta en North Talpiot - ático de 6 habitaciones de aproximadamente 180 m2 y un balcón de 40…
$2,76M
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Ático Ático 5 habitaciones en Jerusalén, Israel
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Jerusalén, Israel
Habitaciones 5
Área 147 m²
?? Nueva propiedad de excepción en el mercado! ¿? Ubicación perfecta entre tres áreas: ubic…
$2,46M
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Ático Ático 4 habitaciones en Jerusalén, Israel
Ático Ático 4 habitaciones
Jerusalén, Israel
Habitaciones 4
Área 126 m²
Acostúmbrate a vivir en la comodidad del alto nivel de un lujoso apartamento en el famoso di…
$1,86M
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Ático Ático 5 habitaciones en Jerusalén, Israel
Ático Ático 5 habitaciones
Jerusalén, Israel
Habitaciones 5
Área 156 m²
ático de 5 habitaciones 156m2 con 41m2 terraza en el nuevo edificio Kiryat Hayovel Jerusalem…
$1,86M
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Ático Ático 5 habitaciones en Jerusalén, Israel
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Jerusalén, Israel
Habitaciones 5
Área 165 m²
Mordot Arnona. ¡Último mini-penthouse en un prestigioso proyecto! Rara oportunidad para un a…
$2,17M
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Ático Ático 5 habitaciones en Jerusalén, Israel
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Jerusalén, Israel
Habitaciones 5
Área 180 m²
Referencia: JR 111 Distrito: Katamon 2 nuevos áticos del promotor Alto de pie, hogar intelig…
$2,76M
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Ático Ático 5 habitaciones en Jerusalén, Israel
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Jerusalén, Israel
Habitaciones 5
Área 210 m²
Magnífico ático de 170 m2 y 44 m2 de terraza, en la planta 17 de un edificio moderno y prest…
$2,16M
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Ático Ático 4 habitaciones en Jerusalén, Israel
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Jerusalén, Israel
Habitaciones 4
Área 156 m²
ático de 4 piezas 156m2 en el nuevo proyecto Kiriat Hayovel Jerusalem Nuevo proyecto en Kir…
$1,86M
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Ático Ático 5 habitaciones en Jerusalén, Israel
Ático Ático 5 habitaciones
Jerusalén, Israel
Habitaciones 5
Área 165 m²
Dream ático, en la planta 24, 140 metros cuadrados construidos y 25 metros cuadrados de terr…
$2,31M
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Ático Ático 4 habitaciones en Jerusalén, Israel
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Jerusalén, Israel
Habitaciones 4
Área 158 m²
Dream ático con arquitectura de alta gama, con vistas espectaculares y lujosa cocina abierta…
$2,67M
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Ático Ático 5 habitaciones en Jerusalén, Israel
Ático Ático 5 habitaciones
Jerusalén, Israel
Habitaciones 5
Área 167 m²
ático de 5 habitaciones 167m2 con 44m2 terraza, 17 Kiryat Yovel Jerusalem Exclusivamente, ma…
$2,03M
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Ático Ático 5 habitaciones en Jerusalén, Israel
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Jerusalén, Israel
Habitaciones 5
Área 170 m²
Dream ático 5 habitaciones 140 m2 + Terraza Soucca 30 m2 Piso 23 de 24 Impresionantes vistas…
$2,22M
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