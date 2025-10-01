Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Givatayim
  4. Residencial
  5. Ático

Áticos en Venta Givatayim, Israel

Ático Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Ático Ático 5 habitaciones en Givatayim, Israel
Ático Ático 5 habitaciones
Givatayim, Israel
Habitaciones 5
Área 310 m²
Peer Luxury Real Estate ofrece a la venta un prestigioso ático en el Givatayim, la Hi Tower.…
$4,20M
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir