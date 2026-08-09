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Áticos en Venta Ramat Gan, Israel

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Ático Ático 5 habitaciones en Ramat Gan, Israel
Ático Ático 5 habitaciones
Ramat Gan, Israel
Habitaciones 5
Área 200 m²
Referencia: RG 115 District: Downtown, close to the Stock Exchange and tram station Torre de…
$3,50M
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Ático Ático 5 habitaciones en Ramat Gan, Israel
Ático Ático 5 habitaciones
Ramat Gan, Israel
Habitaciones 5
Área 200 m²
En la zona residencial de Ramat gan Exchange Excepcional ático de lujo 29a y última planta 2…
$3,30M
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Ático Ático 4 habitaciones en Ramat Gan, Israel
Ático Ático 4 habitaciones
Ramat Gan, Israel
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 242 m²
Luxury exclusive listing- 2 penthouses on the 30th floor of the prestigious Elite tower in R…
$2,92M
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Ático Ático 4 habitaciones en Ramat Gan, Israel
Ático Ático 4 habitaciones
Ramat Gan, Israel
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 182 m²
Exclusive Listing- penthouse for sale in Ramat Gan. A stunning duplex penthouse with an …
$1,27M
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