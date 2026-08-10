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Áticos en Venta Distrito de Tel-Aviv, Israel

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Tel-Aviv
90
Bat Yam
13
Ramat Gan
4
Tel Aviv
92
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115 propiedades total found
Ático Ático 4 habitaciones en Bat Yam, Israel
Ático Ático 4 habitaciones
Bat Yam, Israel
Habitaciones 4
Área 150 m²
PRE VENTE! BAT YAM QUARTIER ARLOZOROV PROCHE DE LA MER, DU TRAMWAY, DES ECOLES ET DES COMMER…
$1,22M
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Ático Ático 4 habitaciones en Tel-Aviv, Israel
Ático Ático 4 habitaciones
Tel-Aviv, Israel
Habitaciones 4
Área 125 m²
Referencia: TL 2632 Distrito: 2a línea de mar, Ben Yehuda/Bograshov, a pocos pasos de las pl…
$4,25M
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Ático Ático 4 habitaciones en Tel-Aviv, Israel
Ático Ático 4 habitaciones
Tel-Aviv, Israel
Habitaciones 4
Área 135 m²
Referencia TL 2437 Cerca de Rotschild Ático 4 piezas 135 m2 + 85 m2 de terraza en planta baj…
$3,96M
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Ático Ático 6 habitaciones en Bat Yam, Israel
Ático Ático 6 habitaciones
Bat Yam, Israel
Habitaciones 6
Área 182 m²
FOR SALE – RIVIERA PROJECT BEN GURION, BAT YAM - FULL SEA VIEW GUARANTEE TO LIFE Condicione…
$4,33M
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Ático Ático 4 habitaciones en Tel-Aviv, Israel
Ático Ático 4 habitaciones
Tel-Aviv, Israel
Habitaciones 4
Área 170 m²
Este magnífico ático ofrece unos 125 m2 de espacio habitable interior, complementado con 45 …
$4,35M
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Ático Ático 5 habitaciones en Tel-Aviv, Israel
Ático Ático 5 habitaciones
Tel-Aviv, Israel
Habitaciones 5
Área 220 m²
Venta – Fabuloso ático en un edificio histórico en el corazón de Tel Aviv! 5 piezas 4 dormit…
$4,50M
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Ático Ático 5 habitaciones en Tel-Aviv, Israel
Ático Ático 5 habitaciones
Tel-Aviv, Israel
Habitaciones 5
Área 264 m²
PARA LA VENTA - PENTO SINGLE CON TODO ESTA ? Situado en una calle tranquila cerca de Shenki…
$6,16M
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Ático Ático 4 habitaciones en Tel-Aviv, Israel
Ático Ático 4 habitaciones
Tel-Aviv, Israel
Habitaciones 4
Área 135 m²
Ático con terraza en venta en Tel-Aviv, en una tranquila calle de Kerem Hateimanim, a pocos …
$3,10M
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Ático Ático 4 habitaciones en Tel-Aviv, Israel
Ático Ático 4 habitaciones
Tel-Aviv, Israel
Habitaciones 4
Área 132 m²
Magnífico Ático en venta en Tel-Aviv, en el Viejo Norte, a pocos pasos del mar! Nuevo edific…
$3,23M
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Ático Ático 5 habitaciones en Tel-Aviv, Israel
Ático Ático 5 habitaciones
Tel-Aviv, Israel
Habitaciones 5
Área 208 m²
En un nuevo edificio en el corazón del popular distrito de Bavli, ático de alta gama con cla…
$3,60M
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Ático Ático 5 habitaciones en Bat Yam, Israel
Ático Ático 5 habitaciones
Bat Yam, Israel
Habitaciones 5
Área 159 m²
BAT YAM Acerca del proyecto Situado en el corazón de Bat Yam, en un ambiente residencial tr…
$1,65M
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Ático Ático 3 habitaciones en Tel-Aviv, Israel
Ático Ático 3 habitaciones
Tel-Aviv, Israel
Habitaciones 3
Área 90 m²
Hermoso apartamento reformado con mucho encanto, situado en el distrito Ben Gurion. 90 m2 co…
$1,55M
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Ático Ático 7 habitaciones en Tel-Aviv, Israel
Ático Ático 7 habitaciones
Tel-Aviv, Israel
Habitaciones 7
Área 227 m²
Excepcional ático en venta en Tel-Aviv, cerca del Blvd Ben-Gurion y a pocos pasos del mar! E…
$8,66M
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Ático Ático 8 habitaciones en Tel-Aviv, Israel
Ático Ático 8 habitaciones
Tel-Aviv, Israel
Habitaciones 8
Área 480 m²
Este extraordinario ático encarna la excelencia arquitectónica y de lujo. Con una impresiona…
$13,50M
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Ático Ático 5 habitaciones en Tel-Aviv, Israel
Ático Ático 5 habitaciones
Tel-Aviv, Israel
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 215 m²
¡Venta urgente! Ático 5 habitaciones por calle. Naomi Shemer (Districto X-300), HolonLas pri…
$1,77M
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Agencia
Isrealty
Idiomas hablados
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Ático Ático 3 habitaciones en Tel-Aviv, Israel
Ático Ático 3 habitaciones
Tel-Aviv, Israel
Habitaciones 3
Área 75 m²
Precioso ático situado entre el boulevard Nordau y el mar, con 2 hermosas terrazas de 30 y 2…
$2,61M
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Ático Ático 5 habitaciones en Tel-Aviv, Israel
Ático Ático 5 habitaciones
Tel-Aviv, Israel
Habitaciones 5
Área 120 m²
Proyecto raro y prestigioso en un edificio independiente de sólo 23 apartamentos exclusivos.…
$5,12M
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Ático Ático 3 habitaciones en Tel-Aviv, Israel
Ático Ático 3 habitaciones
Tel-Aviv, Israel
Habitaciones 3
Área 91 m²
Venta – Old North Tel-Aviv Dirección ultra-reprochada en el corazón del antiguo Norte, cerca…
$2,49M
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Ático Ático 4 habitaciones en Tel-Aviv, Israel
Ático Ático 4 habitaciones
Tel-Aviv, Israel
Habitaciones 4
Área 136 m²
Muy buscada calle Residencia tranquila y verde Vista abierta Grandes volúmenes 108m2 superfi…
$1,83M
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Ático Ático 4 habitaciones en Tel-Aviv, Israel
Ático Ático 4 habitaciones
Tel-Aviv, Israel
Habitaciones 4
Área 290 m²
Ref SHO - Magnífico ático dúplex de 148 m2 salón + 142 m2 terraza con 3 plazas de aparcamien…
$5,46M
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Ático Ático 5 habitaciones en Bat Yam, Israel
Ático Ático 5 habitaciones
Bat Yam, Israel
Habitaciones 5
Área 197 m²
En una torre moderna frente al mar. Ático de 5 habitaciones 165 m2 + 31.5 m2 terraza. Alto d…
$2,50M
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Ático Ático 3 habitaciones en Tel-Aviv, Israel
Ático Ático 3 habitaciones
Tel-Aviv, Israel
Habitaciones 3
Área 92 m²
Espectacular ático en un nuevo edificio (2021) – Cerca de Shuk HaCarmel & Nahalat Binyamin …
$3,50M
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Ático Ático 5 habitaciones en Tel-Aviv, Israel
Ático Ático 5 habitaciones
Tel-Aviv, Israel
Habitaciones 5
Área 106 m²
¡Nuevo en venta exclusiva! 60 Yehoshua Street Ben Nun Una calle tranquila dentro del barrio…
$3,63M
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Ático Ático 4 habitaciones en Tel-Aviv, Israel
Ático Ático 4 habitaciones
Tel-Aviv, Israel
Habitaciones 4
Área 180 m²
¡Venta! Único ático dúplex en un edificio boutique recientemente conservado Pitch of choice…
$3,28M
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Ático Ático 4 habitaciones en Tel-Aviv, Israel
Ático Ático 4 habitaciones
Tel-Aviv, Israel
Habitaciones 4
Área 98 m²
Ático en venta en Tel-Aviv, frente a la Torre Neve Tzedek! Nuevo edificio de alto nivel. 4 h…
$2,83M
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Ático Ático 6 habitaciones en Tel-Aviv, Israel
Ático Ático 6 habitaciones
Tel-Aviv, Israel
Habitaciones 6
Área 260 m²
Referencia: TL 2305 Distrito: Hayarkon a 150 metros del mar Clase de construcción que fue co…
$6,99M
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Ático Ático 4 habitaciones en Tel-Aviv, Israel
Ático Ático 4 habitaciones
Tel-Aviv, Israel
Habitaciones 4
Área 158 m²
Apartamento en venta en Tel-Aviv, en una calle tranquila cerca de Gordon y a pocos pasos del…
$6,41M
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Ático Ático 3 habitaciones en Tel-Aviv, Israel
Ático Ático 3 habitaciones
Tel-Aviv, Israel
Habitaciones 3
Área 220 m²
ático de una planta muy bien situado con una superficie de 150m2 con una terraza de 70m2 en …
$5,33M
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Ático Ático 3 habitaciones en Tel-Aviv, Israel
Ático Ático 3 habitaciones
Tel-Aviv, Israel
Habitaciones 3
Área 116 m²
Nuevo edificio en construcción (Tama 38/2) Ático excepcional - muy raro 83m2 + 33m2 terraza …
$2,40M
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Ático Ático 4 habitaciones en Tel-Aviv, Israel
Ático Ático 4 habitaciones
Tel-Aviv, Israel
Habitaciones 4
Área 126 m²
Ático en venta en Tel aviv, en el antiguo distrito norte y a pocos pasos del mar. Entrega pa…
$4,06M
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Parámetros de las propiedades en Distrito de Tel-Aviv, Israel

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vistas al mar
con Piscina
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