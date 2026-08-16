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Áticos en Venta Distrito Central, Israel

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Netanya
14
Rishon LeZion
5
Ático Borrar
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29 propiedades total found
Ático Ático 4 habitaciones en Netanya, Israel
Ático Ático 4 habitaciones
Netanya, Israel
Habitaciones 4
Área 130 m²
POR VENTA: lujoso ático en el centro de la ciudad, en una calle tranquila. Situado en un nue…
$1,31M
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Ático Ático 4 habitaciones en Rishon LeZion, Israel
Ático Ático 4 habitaciones
Rishon LeZion, Israel
Habitaciones 4
Área 96 m²
Quartier Ramez, Rishon LeZion Proyecto residencial único en la zona muy solicitada de Ramíre…
$1,27M
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Ático Ático 5 habitaciones en Netanya, Israel
Ático Ático 5 habitaciones
Netanya, Israel
Habitaciones 5
Área 140 m²
Ático de 140 m2 con terraza de 120 m2. Ascensor, aparcamiento incluido. Apartamento completa…
$1,18M
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Ático Ático 5 habitaciones en Netanya, Israel
Ático Ático 5 habitaciones
Netanya, Israel
Habitaciones 5
Área 313 m²
Referencia: NT 220 District: City center Nuevo Ático de 5 habitaciones Superficie de 313 m2 …
$3,89M
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Ático Ático 5 habitaciones en Rishon LeZion, Israel
Ático Ático 5 habitaciones
Rishon LeZion, Israel
Habitaciones 5
Área 135 m²
Venta exclusiva - El ático más hermoso e impresionante en el popular distrito de Katznelson …
$1,55M
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Ático Ático 5 habitaciones en Netanya, Israel
Ático Ático 5 habitaciones
Netanya, Israel
Habitaciones 5
Área 140 m²
Proyecto Sun Garden – Netanya Situación del proyecto Mordecai Khayat le invita a vivir en …
$1,52M
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TekceTekce
Ático Ático 5 habitaciones en Givat Shmuel, Israel
Ático Ático 5 habitaciones
Givat Shmuel, Israel
Habitaciones 5
Área 168 m²
Givat Shmouel Project – The Little Neuilly of Tel Aviv Mordecai Khayat presenta un proyecto…
$2,94M
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Ático Ático 5 habitaciones en Beit Yizhaq Shaar Hefer, Israel
Ático Ático 5 habitaciones
Beit Yizhaq Shaar Hefer, Israel
Habitaciones 5
Área 175 m²
Momento Project – Netanya Situación del proyecto Mordecai Khayat le invita a vivir en uno …
$3,12M
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Ático Ático 5 habitaciones en Netanya, Israel
Ático Ático 5 habitaciones
Netanya, Israel
Habitaciones 5
Área 144 m²
En el centro de la ciudad - ático 144 m2 con 2 terrazas de 35 + 45 m2. Completamente renovad…
$1,16M
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Ático Ático 6 habitaciones en Netanya, Israel
Ático Ático 6 habitaciones
Netanya, Israel
Habitaciones 6
Área 180 m²
¡Excelencia en vivo en Netanya! Mardochee Khayat le invitamos a descubrir nuestro excepcion…
$5,92M
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Ático Ático 6 habitaciones en Netanya, Israel
Ático Ático 6 habitaciones
Netanya, Israel
Habitaciones 6
Área 186 m²
Dream ático en venta en Netanya, frente a Ir Yamim y la reserva natural, con una vista al ma…
$2,33M
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Ático Ático 6 habitaciones en Ra'anana, Israel
Ático Ático 6 habitaciones
Ra'anana, Israel
Habitaciones 6
Área 169 m²
✨ Venta exclusiva – ático excepcional de 6 habitaciones en Ra'anana Este ✨Un bien raro, dise…
$2,72M
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Ático Ático 6 habitaciones en Ra'anana, Israel
Ático Ático 6 habitaciones
Ra'anana, Israel
Habitaciones 6
Área 190 m²
muy bonita casa de 6 habitaciones. (273 m2 arnona) Solo en el suelo. Muy invertido. sala de …
$2,55M
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Ático Ático 4 habitaciones en Rishon LeZion, Israel
Ático Ático 4 habitaciones
Rishon LeZion, Israel
Habitaciones 4
Área 105 m²
$1,28M
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Ático Ático 5 habitaciones en Beit Yizhaq Shaar Hefer, Israel
Ático Ático 5 habitaciones
Beit Yizhaq Shaar Hefer, Israel
Habitaciones 5
Área 186 m²
Momento Project – Netanya Situación del proyecto Mordecai Khayat le invita a vivir en uno …
$3,18M
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Ático Ático 5 habitaciones en Rishon LeZion, Israel
Ático Ático 5 habitaciones
Rishon LeZion, Israel
Habitaciones 5
Área 208 m²
Nuevo edificio, perfectamente mantenido. Único ático, único en la planta 12 y superior. A p…
$2,57M
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Ático Ático 6 habitaciones en Netanya, Israel
Ático Ático 6 habitaciones
Netanya, Israel
Habitaciones 6
Área 158 m²
Proyecto Smilansky – Netanya Situación del proyecto Mordecai Khayat le invita a vivir en u…
$2,33M
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Ático Ático 5 habitaciones en Netanya, Israel
Ático Ático 5 habitaciones
Netanya, Israel
Habitaciones 5
Área 187 m²
En el corazón de la ciudad, disfrutando de una ubicación premium a los pies de Kikar, descub…
$3,18M
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Ático Ático 5 habitaciones en Ra'anana, Israel
Ático Ático 5 habitaciones
Ra'anana, Israel
Habitaciones 5
Área 135 m²
Proyecto Hagalil Raanana Mordecai Khayat le invita a descubrir Lev Raanana, un nuevo proyec…
$2,43M
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Ático Ático 6 habitaciones en Netanya, Israel
Ático Ático 6 habitaciones
Netanya, Israel
Habitaciones 6
Área 244 m²
Precioso ático en Netanya en el distrito Nat 600, vista panorámica al mar, terraza de 36m2
$2,54M
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Ático Ático 4 habitaciones en Rishon LeZion, Israel
Ático Ático 4 habitaciones
Rishon LeZion, Israel
Habitaciones 4
Área 105 m²
$1,28M
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Ático Ático 5 habitaciones en Ra'anana, Israel
Ático Ático 5 habitaciones
Ra'anana, Israel
Habitaciones 5
Área 120 m²
NUEVO PROGRAMA EN PREVENTO - RA'ANANA Mordecai Khayat se enorgullece de presentar un nuevo …
$1,64M
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Ático Ático 5 habitaciones en Netanya, Israel
Ático Ático 5 habitaciones
Netanya, Israel
Habitaciones 5
Área 143 m²
Proyecto Sun Garden – Netanya Situación del proyecto Mordecai Khayat le invita a vivir en …
$1,54M
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Ático Ático 5 habitaciones en Netanya, Israel
Ático Ático 5 habitaciones
Netanya, Israel
Habitaciones 5
Área 156 m²
Magnífico ático en venta en Netanya, en el distrito de Park Hayam, cerca del centro de la ci…
$2,09M
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Ático Ático 6 habitaciones en Netanya, Israel
Ático Ático 6 habitaciones
Netanya, Israel
Habitaciones 6
Área 161 m²
Proyecto Smilansky – Netanya Situación del proyecto Mordecai Khayat le invita a vivir en u…
$2,18M
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Ático Ático 5 habitaciones en Netanya, Israel
Ático Ático 5 habitaciones
Netanya, Israel
Habitaciones 5
Área 170 m²
Referencia: NT 225 Distrito: Hashmonaim Construcción reciente y moderna de sólo 6 años Magní…
$2,11M
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Ático Ático 6 habitaciones en Givat Shmuel, Israel
Ático Ático 6 habitaciones
Givat Shmuel, Israel
Habitaciones 6
Área 178 m²
Givat Shmouel Project – The Little Neuilly of Tel Aviv Mordecai Khayat presenta un proyecto…
$2,94M
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Ático Ático 5 habitaciones en Rishon LeZion, Israel
Ático Ático 5 habitaciones
Rishon LeZion, Israel
Habitaciones 5
Área 200 m²
Rishon Letsion, frente al mar, (hof rishon letsion) Cerca del mar y tayelet al pie del edifi…
$3,54M
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Ático Ático 5 habitaciones en Netanya, Israel
Ático Ático 5 habitaciones
Netanya, Israel
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 354 m²
Beautiful new project in the infamous Ir Yamim area of Netanya- project scheduled to finish …
$3,85M
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Parámetros de las propiedades en Distrito Central, Israel

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