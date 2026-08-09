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Áticos en Venta Netanya, Israel

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15 propiedades total found
Ático Ático 5 habitaciones en Netanya, Israel
Ático Ático 5 habitaciones
Netanya, Israel
Habitaciones 5
Área 140 m²
Proyecto Sun Garden – Netanya Situación del proyecto Mordecai Khayat le invita a vivir en …
$1,50M
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Ático Ático 6 habitaciones en Netanya, Israel
Ático Ático 6 habitaciones
Netanya, Israel
Habitaciones 6
Área 161 m²
Proyecto Smilansky – Netanya Situación del proyecto Mordecai Khayat le invita a vivir en u…
$2,15M
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Ático Ático 6 habitaciones en Netanya, Israel
Ático Ático 6 habitaciones
Netanya, Israel
Habitaciones 6
Área 186 m²
Dream ático en venta en Netanya, frente a Ir Yamim y la reserva natural, con una vista al ma…
$2,29M
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LDV InvestLDV Invest
Ático Ático 5 habitaciones en Netanya, Israel
Ático Ático 5 habitaciones
Netanya, Israel
Habitaciones 5
Área 140 m²
Ático de 140 m2 con terraza de 120 m2. Ascensor, aparcamiento incluido. Apartamento completa…
$1,17M
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Ático Ático 5 habitaciones en Netanya, Israel
Ático Ático 5 habitaciones
Netanya, Israel
Habitaciones 5
Área 170 m²
Referencia: NT 225 Distrito: Hashmonaim Construcción reciente y moderna de sólo 6 años Magní…
$2,08M
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Ático Ático 5 habitaciones en Netanya, Israel
Ático Ático 5 habitaciones
Netanya, Israel
Habitaciones 5
Área 313 m²
Referencia: NT 220 District: City center Nuevo Ático de 5 habitaciones Superficie de 313 m2 …
$3,83M
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Ático Ático 6 habitaciones en Netanya, Israel
Ático Ático 6 habitaciones
Netanya, Israel
Habitaciones 6
Área 244 m²
Precioso ático en Netanya en el distrito Nat 600, vista panorámica al mar, terraza de 36m2
$2,50M
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Ático Ático 6 habitaciones en Netanya, Israel
Ático Ático 6 habitaciones
Netanya, Israel
Habitaciones 6
Área 180 m²
¡Excelencia en vivo en Netanya! Mardochee Khayat le invitamos a descubrir nuestro excepcion…
$5,83M
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Ático Ático 5 habitaciones en Netanya, Israel
Ático Ático 5 habitaciones
Netanya, Israel
Habitaciones 5
Área 143 m²
Proyecto Sun Garden – Netanya Situación del proyecto Mordecai Khayat le invita a vivir en …
$1,52M
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Ático Ático 5 habitaciones en Netanya, Israel
Ático Ático 5 habitaciones
Netanya, Israel
Habitaciones 5
Área 144 m²
En el centro de la ciudad - ático 144 m2 con 2 terrazas de 35 + 45 m2. Completamente renovad…
$1,14M
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Ático Ático 5 habitaciones en Netanya, Israel
Ático Ático 5 habitaciones
Netanya, Israel
Habitaciones 5
Área 156 m²
Magnífico ático en venta en Netanya, en el distrito Park Hayam, cerca del centro de la ciuda…
$2,09M
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Ático Ático 5 habitaciones en Netanya, Israel
Ático Ático 5 habitaciones
Netanya, Israel
Habitaciones 5
Área 187 m²
En el corazón de la ciudad, disfrutando de una ubicación premium a los pies de Kikar, descub…
$3,13M
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Ático Ático 4 habitaciones en Netanya, Israel
Ático Ático 4 habitaciones
Netanya, Israel
Habitaciones 4
Área 130 m²
POR VENTA: lujoso ático en el centro de la ciudad, en una calle tranquila. Situado en un nue…
$1,30M
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Ático Ático 6 habitaciones en Netanya, Israel
Ático Ático 6 habitaciones
Netanya, Israel
Habitaciones 6
Área 158 m²
Proyecto Smilansky – Netanya Situación del proyecto Mordecai Khayat le invita a vivir en u…
$2,30M
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Ático Ático 5 habitaciones en Netanya, Israel
Ático Ático 5 habitaciones
Netanya, Israel
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 354 m²
Beautiful new project in the infamous Ir Yamim area of Netanya- project scheduled to finish …
$3,85M
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