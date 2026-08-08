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Barrio residencial A ne pas manquer agreable avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement bonnes orientations clair dans un bel immeuble etage haut avec vue haut standing magnifique proche de la mer projet de qualite spacieux vue sur la mer

Ascalón, Israel
de
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8/8/26
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ID: 39697
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 8/8/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Ascalón
  • Dirección
    Ashdod

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Dalet : 4 habitaciones en edificio de pie, cerca de la playa. Gran vista al mar. Alto nivel. Entrada inmediata.

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Ascalón, Israel
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