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Barrio residencial A vendre boulevard nordau tel aviv

Tel-Aviv, Israel
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ID: 39658
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 2/8/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Nahum Sokolov, 60

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En la esquina de la calle Mandelstam, en un edificio de lujo en el corazón del Viejo Norte de Tel Aviv, descubra este magnífico apartamento de 3 habitaciones que ofrece servicios de alta calidad. - Características: 68 m2 de espacio habitable 14 m2 de terraza soleada 3 piezas, incluyendo una mamá (habitación asegurada) Habitaciones amplias Cocina de alta gama abierta a un gran salón Elegante baño Edificio permanente

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Tel-Aviv, Israel
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