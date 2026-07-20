  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial A ne pas manquer agreable calme clair magnifique proche de la mer renove spacieux

Barrio residencial A ne pas manquer agreable calme clair magnifique proche de la mer renove spacieux

Tel-Aviv, Israel
de
$1,95M
;
9
Dejar una solicitud
ID: 38587
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Herbert Samuel, 111

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Mini penthouse avec terrasse gordon ben gourion
Tel-Aviv, Israel
de
$1,80M
Barrio residencial Superbe appartement dans le vieux nord
Tel-Aviv, Israel
de
$1,72M
Barrio residencial Special investisseurs
Ascalón, Israel
de
$390,320
Barrio residencial Nouveau projet katamonim jerusalem du 2 au 5 pieces penthouses et rez de jardin
Jerusalén, Israel
de
$1,48M
Barrio residencial Bonne affaire a florentine
Tel-Aviv, Israel
de
$738,000
Está viendo
Barrio residencial A ne pas manquer agreable calme clair magnifique proche de la mer renove spacieux
Tel-Aviv, Israel
de
$1,95M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Ramat aviv neve avivim
Barrio residencial Ramat aviv neve avivim
Barrio residencial Ramat aviv neve avivim
Barrio residencial Ramat aviv neve avivim
Barrio residencial Ramat aviv neve avivim
Mostrar todo Barrio residencial Ramat aviv neve avivim
Barrio residencial Ramat aviv neve avivim
Tel-Aviv, Israel
de
$1,51M
Apartamento en venta en Ramat-Aviv, en el barrio Neve-Avivim, zona tranquila y de calidad, cerca de Sde-Dov, Kanyon de Ramat-Aviv, parques, escuelas y transporte público. Edificio reciente. Segundo piso en 7 con ascensor. 4 habitaciones, 2 baños. 105 m2 + 11 m2 de mirpeset en el lado patio. …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A ne pas manquer au centre bien agence bon emplacement bonne affaire bonne occasion
Barrio residencial A ne pas manquer au centre bien agence bon emplacement bonne affaire bonne occasion
Barrio residencial A ne pas manquer au centre bien agence bon emplacement bonne affaire bonne occasion
Barrio residencial A ne pas manquer au centre bien agence bon emplacement bonne affaire bonne occasion
Barrio residencial A ne pas manquer au centre bien agence bon emplacement bonne affaire bonne occasion
Mostrar todo Barrio residencial A ne pas manquer au centre bien agence bon emplacement bonne affaire bonne occasion
Barrio residencial A ne pas manquer au centre bien agence bon emplacement bonne affaire bonne occasion
Bat Yam, Israel
de
$852,800
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Magnifique 3 pieces avec terrasse refait a neuf
Barrio residencial Magnifique 3 pieces avec terrasse refait a neuf
Barrio residencial Magnifique 3 pieces avec terrasse refait a neuf
Barrio residencial Magnifique 3 pieces avec terrasse refait a neuf
Barrio residencial Magnifique 3 pieces avec terrasse refait a neuf
Barrio residencial Magnifique 3 pieces avec terrasse refait a neuf
Barrio residencial Magnifique 3 pieces avec terrasse refait a neuf
Tel-Aviv, Israel
de
$1,24M
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir