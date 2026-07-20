  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Netivot
  4. Barrio residencial A ne pas manquer grand appartement spacieux avec terrasse dans un bel immeuble bien situe

Barrio residencial A ne pas manquer grand appartement spacieux avec terrasse dans un bel immeuble bien situe

Netivot, Israel
de
$521,520
;
8
Dejar una solicitud
ID: 38717
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Beersheba Subdistrict
  • Ciudad
    Netivot
  • Dirección
    Shivtei Israel

Localización en el mapa

Netivot, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Limpression de vivre a la campagne au coeur de jerusalem jerusalem immobilier 026786595
Jerusalén, Israel
de
$1,804
Barrio residencial Superbe appartement dans le vieux nord
Tel-Aviv, Israel
de
$1,72M
Barrio residencial Tres grand centre raanana immeuble recent
Ra'anana, Israel
de
$1,11M
Barrio residencial Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Ascalón, Israel
de
$918,400
Barrio residencial Balcon sur la mer haut standing magnifique
Netanya, Israel
de
$3,28M
Está viendo
Barrio residencial A ne pas manquer grand appartement spacieux avec terrasse dans un bel immeuble bien situe
Netivot, Israel
de
$521,520
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Penthouse neuf avec piscine privEe au cOEur de tel aviv
Barrio residencial Penthouse neuf avec piscine privEe au cOEur de tel aviv
Barrio residencial Penthouse neuf avec piscine privEe au cOEur de tel aviv
Barrio residencial Penthouse neuf avec piscine privEe au cOEur de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$3,12M
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Nouveau projet ramat sharet jerusalem
Barrio residencial Nouveau projet ramat sharet jerusalem
Barrio residencial Nouveau projet ramat sharet jerusalem
Barrio residencial Nouveau projet ramat sharet jerusalem
Barrio residencial Nouveau projet ramat sharet jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$3,94M
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Tzameret aleph ashdod
Barrio residencial Tzameret aleph ashdod
Barrio residencial Tzameret aleph ashdod
Barrio residencial Tzameret aleph ashdod
Barrio residencial Tzameret aleph ashdod
Asdod, Israel
de
$633,040
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir