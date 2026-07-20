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Barrio residencial Immeuble prestigieux au pied du kikar migdal david briga face a la mer 4 pieces 160m 24m terrasse vue mer 6300000 shekels

Netanya, Israel
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ID: 38834
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    HaSharon Subdistrict
  • Ciudad
    Netanya
  • Dirección
    David HaMelekh, 16

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Netanya, Israel
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