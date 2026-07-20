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Barrio residencial Proche mer gordon

Tel-Aviv, Israel
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$2,13M
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ID: 38337
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Ben Yehuda, 90

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Apartamento en venta en Tel-Aviv, a pocos pasos del mar y Gordon! Planta 2,5 con ascensor, 4 habitaciones, 2 baños, 103m2 + balcón. Renovado de alto standing, vendido amueblado. 3 exposiciones: Sur, Este, Oeste. Precio: 6.500.000sh

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Tel-Aviv, Israel
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