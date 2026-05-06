  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalén
  4. Barrio residencial Studio luxueux pour une personne

Barrio residencial Studio luxueux pour une personne

Jerusalén, Israel
de
$1,411
6/5/26
$1,411
5/5/26
$1,403
;
4
Dejar una solicitud
ID: 35846
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 6/5/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Moshe Kleinman, 12

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Estudio lujoso para una persona 1 y media habitación 25 m2 1 balcón Primera planta Totalmente amueblado Renovado El alquiler incluye todos los cargos (arnona, agua, electricidad e Internet) Oferta excepcional para apoderarse rápidamente

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Dans un bel immeuble vue sur la mer entierement meuble
Ascalón, Israel
de
$669,800
Barrio residencial Immeuble neuf vue sur le lac
Ascalón, Israel
de
$629,000
Barrio residencial Charmant 3 pieces en exclusivite au coeur du centre ville de hadera au calme
Hadera, Israel
de
$493,000
Barrio residencial Quartier agamim magnifique penthouse 5 pieces avec grande terrasse
Ascalón, Israel
de
$965,600
Barrio residencial Bonne occasion a ne pas manquer
Ascalón, Israel
de
$574,600
Está viendo
Barrio residencial Studio luxueux pour une personne
Jerusalén, Israel
de
$1,411
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Penthouse dexception dans immeuble de standing
Barrio residencial Penthouse dexception dans immeuble de standing
Barrio residencial Penthouse dexception dans immeuble de standing
Barrio residencial Penthouse dexception dans immeuble de standing
Barrio residencial Penthouse dexception dans immeuble de standing
Mostrar todo Barrio residencial Penthouse dexception dans immeuble de standing
Barrio residencial Penthouse dexception dans immeuble de standing
Tel-Aviv, Israel
de
$6,77M
En el corazón del distrito de Rothschild Pequeña calle tranquila cerca de Shenkin, Balfour y Mazeh 173 m2 + 1 m2 terraza
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Affaire prevoir renovation complete superbe localisation
Barrio residencial Affaire prevoir renovation complete superbe localisation
Barrio residencial Affaire prevoir renovation complete superbe localisation
Barrio residencial Affaire prevoir renovation complete superbe localisation
Ra'anana, Israel
de
$2,35M
8.5 piezas Cottage con enorme potencial. Frente a un parque. Una calle. Barrio tranquilo. Gran sótano
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Projet rue yekhezkel residence de prestige au cOEur du nord ancien de tel aviv
Barrio residencial Projet rue yekhezkel residence de prestige au cOEur du nord ancien de tel aviv
Barrio residencial Projet rue yekhezkel residence de prestige au cOEur du nord ancien de tel aviv
Barrio residencial Projet rue yekhezkel residence de prestige au cOEur du nord ancien de tel aviv
Barrio residencial Projet rue yekhezkel residence de prestige au cOEur du nord ancien de tel aviv
Mostrar todo Barrio residencial Projet rue yekhezkel residence de prestige au cOEur du nord ancien de tel aviv
Barrio residencial Projet rue yekhezkel residence de prestige au cOEur du nord ancien de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$6,50M
Nuevo proyecto residencial edificio boutique de 7 plantas, situado en una de las zonas más buscadas de Tel Aviv, A poca distancia se encuentra el Puerto de Tel-Aviv, el puerto deportivo, las playas, el parque Yarkon, Gan Ha Entrega prevista : Febrero 2027 Tipologías disponibles Apartament…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir