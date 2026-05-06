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Barrio residencial Superbe 2 pieces remis a neuf ideal pour jeune couple

Jerusalén, Israel
de
$1,530
6/5/26
$1,530
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ID: 35845
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 6/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Avraham Stern, 11

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Muy bien arreglado dos piezas. Inodoros separados y baño. Terraza exterior. Apartamento totalmente reformado con instalaciones modernas y nuevas.

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Jerusalén, Israel
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