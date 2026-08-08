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Barrio residencial Ideal investissement pied a terre 5 pieces a vendre proche de toutes commodites youd guimel ashdod

Asdod, Israel
de
$792,540
8/8/26
$792,540
7/8/26
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ID: 39717
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 8/8/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Asdod
  • Dirección
    Shaul HaMelekh, 2

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Referencia: AS 1015 Distrito : Youd Guimel Edificio de 8 pisos 5 piezas incluyendo mamád Superficie de 132 m2 2 terrazas 7a planta con 2 ascensores Aire acondicionado Apartamento divisible en 2 unidades (4 habitaciones + 1 habitación) 2 baños, 2 aseos Valor de arrendamiento hasta 8 500 NIS/mes Aparcamiento común Disponible inmediatamente

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Asdod, Israel
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Asdod, Israel
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