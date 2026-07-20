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Barrio residencial Sublime pentahouse situe a 3 mn de la mer proche hotel royal beach 172 m2 habitable 60 m2 de terrasse parking avec vue mer

Tel-Aviv, Israel
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$6,20M
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ID: 38282
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Zrubavel, 6

Sobre el complejo

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vista al mar hermosa Pentahouse situado a 3 minutos del mar cerca de la playa real 5 habitaciones 2 baños hermosa terraza 60 m2

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Tel-Aviv, Israel
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