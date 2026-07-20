  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial Emplacement ideal joli 3 pieces a vendre entierement renove bograshov tel aviv

Barrio residencial Emplacement ideal joli 3 pieces a vendre entierement renove bograshov tel aviv

Tel-Aviv, Israel
de
$1,80M
;
11
Dejar una solicitud
ID: 38813
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Herbert Samuel, 91

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial A vendre fabuleux penthouse dans un immeuble historique au coeur de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$4,92M
Barrio residencial Terrain 500 m prive au tabu quartier neve zeev a rishon lezion
Rishon LeZion, Israel
de
$1,62M
Barrio residencial Magnifique appartement renove avec terrasse proche mer 5 min A ne pas manquer
Tel-Aviv, Israel
de
$1,89M
Barrio residencial Villa de haut standing a kadima
Kadima, Israel
de
$2,07M
Barrio residencial Grande villa a vendre proche de toutes commodites raanana
Ra'anana, Israel
de
$2,23M
Está viendo
Barrio residencial Emplacement ideal joli 3 pieces a vendre entierement renove bograshov tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$1,80M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Magnifique penthouse renove avec terrasse spacieux et lumineux proche de la mer A ne pas manquer
Barrio residencial Magnifique penthouse renove avec terrasse spacieux et lumineux proche de la mer A ne pas manquer
Barrio residencial Magnifique penthouse renove avec terrasse spacieux et lumineux proche de la mer A ne pas manquer
Barrio residencial Magnifique penthouse renove avec terrasse spacieux et lumineux proche de la mer A ne pas manquer
Barrio residencial Magnifique penthouse renove avec terrasse spacieux et lumineux proche de la mer A ne pas manquer
Mostrar todo Barrio residencial Magnifique penthouse renove avec terrasse spacieux et lumineux proche de la mer A ne pas manquer
Barrio residencial Magnifique penthouse renove avec terrasse spacieux et lumineux proche de la mer A ne pas manquer
Tel-Aviv, Israel
de
$2,57M
Precioso ático situado entre el boulevard Nordau y el mar, con 2 hermosas terrazas de 30 y 20 m2, ascensor, 2 baños y vista abierta
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A ne pas manquer agreable calme clair magnifique proche de la mer renove spacieux
Barrio residencial A ne pas manquer agreable calme clair magnifique proche de la mer renove spacieux
Barrio residencial A ne pas manquer agreable calme clair magnifique proche de la mer renove spacieux
Barrio residencial A ne pas manquer agreable calme clair magnifique proche de la mer renove spacieux
Barrio residencial A ne pas manquer agreable calme clair magnifique proche de la mer renove spacieux
Barrio residencial A ne pas manquer agreable calme clair magnifique proche de la mer renove spacieux
Tel-Aviv, Israel
de
$1,51M
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Nouveau projet katamonim jerusalem du 2 au 5 pieces penthouses et rez de jardin
Barrio residencial Nouveau projet katamonim jerusalem du 2 au 5 pieces penthouses et rez de jardin
Barrio residencial Nouveau projet katamonim jerusalem du 2 au 5 pieces penthouses et rez de jardin
Barrio residencial Nouveau projet katamonim jerusalem du 2 au 5 pieces penthouses et rez de jardin
Barrio residencial Nouveau projet katamonim jerusalem du 2 au 5 pieces penthouses et rez de jardin
Jerusalén, Israel
de
$787,200
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir