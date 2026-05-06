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Barrio residencial Penthouse a vendre a netanya

Netanya, Israel
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ID: 35891
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 6/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    HaSharon Subdistrict
  • Ciudad
    Netanya
  • Dirección
    Kikar HaAtzmaut, 11

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EN NETANYA Precioso ático situado en el corazón de Netanya, a solo 5 minutos a pie de Kikar y de la playa. Superficie: 175 m2 5 piezas 4 aseos 3 baños Balcón + gran terraza Suite para padres Mamad (habitación segura) 2 plazas de aparcamiento 8a planta Luminoso, amplio e idealmente situado apartamento. Rita: 0545464082

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