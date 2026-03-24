Barrio residencial Centre ville amp jardin privE 4 pieces standing a mishkenot hauma

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Situado en el corazón de Jerusalén, en la zona buscada de Mishkenot HaUma, este apartamento de 4 habitaciones de planta baja, que consta de tres dormitorios, ha sido completamente renovado, y cuenta con un alto nivel, listo para entrar. La zona interior de unos 110 m2 se abre a un jardín privado de 100 m2, que ofrece un verdadero espacio de estar al aire libre en el centro de la ciudad. El apartamento está equipado y consta de un gran salón, una cocina equipada, tres dormitorios incluyendo MAMAD, así como baños funcionales. El jardín le permite recibir, instalar un soccah o simplemente disfrutar de un espacio fuera del día. A poca distancia del mercado Mahane Yehuda, la estación central de autobuses, Tram y Knesset, tiene acceso inmediato a todas las comodidades y ejes principales. Muy raro en el mercado, disponible para alquiler a largo plazo.
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Jerusalén, Israel
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