Barrio residencial Nouveau projet a katamonim jerusalem

  2. Israel
  3. Jerusalén
  Nouveau projet a katamonim jerusalem

Nouveau projet a katamonim jerusalem

Jerusalén, Israel
$1,65M
3
ID: 34119
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Mehalkei HaMayim, 21

Sobre el complejo

Nuevo proyecto situado en Katamon Jerusalén cerca de todas las instalaciones, tiendas, restaurantes, Canion Hadar, cerca de Emek refaim... Edificio de 7 pisos disponible en marzo de 2026 Pinoui /binoui, calefacción por suelo radiante, ascensor, estacionamiento, bodega opcional, intercomunicador Últimos apartamentos ,4p,rez de Jardin 131 M2 y 28m2 jardín a 5.270.000sh 4p ,113m2 y 35m2 jardín a 4.720.000sh Los precios están sujetos a cambios y no incluyen nuestras tarifas de agencia que son 2% excluyendo impuestos Para más información o para organizar una visita,

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

