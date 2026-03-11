Barrio residencial Superbe 3 pieces en cours de tama rue bloch

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
¡Nuevo para venta exclusiva!
17 Bloch Street, cerca del parque municipal y todos los lugares de entretenimiento
En un nuevo y elegante proyecto del promotor "Shalom y Natan"
Después de obtener el permiso de construcción, habrá:
Apartamento de 3 habitaciones con diseño óptimo
69 m2 de espacio habitable + 12 m2 de terraza soleada
5th floor - quiet and privacy
Aparcamiento subterráneo incluido
Situación actual:
Apartamento de 60 m2 en la primera planta
El proyecto se encuentra en la fase de aprobación del comité y en espera de permisos de construcción.
Durante el trabajo, el apartamento actual será alquilado.
Localización en el mapa
Tel-Aviv, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio
Calculadora hipotecaria
Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
Devuélvelo