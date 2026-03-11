Barrio residencial Superbe 3 pieces en cours de tama rue bloch

¡Nuevo para venta exclusiva! 17 Bloch Street, cerca del parque municipal y todos los lugares de entretenimiento En un nuevo y elegante proyecto del promotor "Shalom y Natan" Después de obtener el permiso de construcción, habrá: Apartamento de 3 habitaciones con diseño óptimo 69 m2 de espacio habitable + 12 m2 de terraza soleada 5th floor - quiet and privacy Aparcamiento subterráneo incluido Situación actual: Apartamento de 60 m2 en la primera planta El proyecto se encuentra en la fase de aprobación del comité y en espera de permisos de construcción. Durante el trabajo, el apartamento actual será alquilado.