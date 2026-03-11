  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial Superbe 3 pieces en cours de tama rue bloch

Tel-Aviv, Israel
$1,35M
ID: 34381
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    David Bloch, 17

Sobre el complejo

¡Nuevo para venta exclusiva! 17 Bloch Street, cerca del parque municipal y todos los lugares de entretenimiento En un nuevo y elegante proyecto del promotor "Shalom y Natan" Después de obtener el permiso de construcción, habrá: Apartamento de 3 habitaciones con diseño óptimo 69 m2 de espacio habitable + 12 m2 de terraza soleada 5th floor - quiet and privacy Aparcamiento subterráneo incluido Situación actual: Apartamento de 60 m2 en la primera planta El proyecto se encuentra en la fase de aprobación del comité y en espera de permisos de construcción. Durante el trabajo, el apartamento actual será alquilado.

Localización en el mapa

Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

