Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bonne affaire dans un immeuble neuf etage haut avec vue grand jardin haut standing neuf permis de construire projet de qualite

Proyecto Nueve en Netanya.Savyon
Una nueva dirección excepcional, entre ciudad y naturaleza
Cerca del mar y centros comerciales, descubrir Savyon, una residencia excepcional hecha por uno de los mayores constructores de Israel.
Ubicación ideal: junto al PIANO e Ir Yamim, entre el dinamismo urbano y la naturaleza conservada de la reserva Iris.
El proyecto
• 4 torres modernas y elegantes
• Apartamentos de 3, 4 y 5 habitaciones, así como áticos de alta gama
• Grandes terrazas y servicios refinados
• Estacionamiento privado para cada apartamento
• Design hall de entrada y club residencial en cada edificio
Características del proyecto
• lobby de doble altura, decorado por un arquitecto interior
• Tres ascensores incluyendo un chabbatic
• Vista abierta desde los primeros pisos
• Garantía bancaria: Mizrahi Tefahot
• Inicio del trabajo: Marzo 2025
• Entrega prevista: Septiembre 2028
• Posibilidades de financiación: 20% en firma, 80% en entrega clave
• Servicios de alto nivel
Características de los apartamentos
• Moderno 80x80 azulejos en todas las habitaciones
• Aire acondicionado central
• Mobiliario de baño de diseño
• Válvula de mezclador de alta gama
• Puertas internas de calidad
• Cocina personalizable
• Tiendas eléctricas en todo el apartamento (excepto Mamad)
Tipologías disponibles
• 3 habitaciones – 79 m2 + 9.5 m2 terraza
• 4 habitaciones – 96 m2 + 12 m2 terraza
• 5 habitaciones – 121 m2 + 15 m2 terraza
Localización en el mapa
Netanya, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio
