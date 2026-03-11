  1. Realting.com
  Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bonne affaire dans un immeuble neuf etage haut avec vue grand jardin haut standing neuf permis de construire projet de qualite

Netanya, Israel
$1,01M
2
ID: 34290
Última actualización: 10/3/26

  País
    Israel
  Región / estado
    Distrito Central
  Barrio
    HaSharon Subdistrict
  Ciudad
    Netanya

Proyecto Nueve en Netanya.Savyon Una nueva dirección excepcional, entre ciudad y naturaleza Cerca del mar y centros comerciales, descubrir Savyon, una residencia excepcional hecha por uno de los mayores constructores de Israel. Ubicación ideal: junto al PIANO e Ir Yamim, entre el dinamismo urbano y la naturaleza conservada de la reserva Iris. El proyecto • 4 torres modernas y elegantes • Apartamentos de 3, 4 y 5 habitaciones, así como áticos de alta gama • Grandes terrazas y servicios refinados • Estacionamiento privado para cada apartamento • Design hall de entrada y club residencial en cada edificio Características del proyecto • lobby de doble altura, decorado por un arquitecto interior • Tres ascensores incluyendo un chabbatic • Vista abierta desde los primeros pisos • Garantía bancaria: Mizrahi Tefahot • Inicio del trabajo: Marzo 2025 • Entrega prevista: Septiembre 2028 • Posibilidades de financiación: 20% en firma, 80% en entrega clave • Servicios de alto nivel Características de los apartamentos • Moderno 80x80 azulejos en todas las habitaciones • Aire acondicionado central • Mobiliario de baño de diseño • Válvula de mezclador de alta gama • Puertas internas de calidad • Cocina personalizable • Tiendas eléctricas en todo el apartamento (excepto Mamad) Tipologías disponibles • 3 habitaciones – 79 m2 + 9.5 m2 terraza • 4 habitaciones – 96 m2 + 12 m2 terraza • 5 habitaciones – 121 m2 + 15 m2 terraza

