Barrio residencial A vendre appartement a arnona

Jerusalén, Israel
$971,850
ID: 34824
Última actualización: 10/3/26

    Israel
    Distrito de Jerusalén
    Jerusalem Subdistrict
    Jerusalén

Apartamento en venta en Arnona, rue Ravadim, apartamento con carácter, 3,5 habitaciones, 86 metros cuadrados, planta baja, salida al patio, unidad independiente 20 metros cuadrados registrado como almacenamiento

Jerusalén, Israel
Barrio residencial Maison arabe au coeur de baka
Barrio residencial Maison arabe au coeur de baka
Barrio residencial Maison arabe au coeur de baka
Barrio residencial Maison arabe au coeur de baka
Barrio residencial Maison arabe au coeur de baka
Barrio residencial Maison arabe au coeur de baka
Jerusalén, Israel
de
$11,00M
En el corazón de Baka tranquilo y pastoral, casa árabe + posibilidad de construir 250 m2, enorme jardín (aprox. 700 m2), completamente renovado, calefacción por suelo radiante + aire acondicionado, amplio aparcamiento, 5 baños, 5 aseos, verde
Barrio residencial En plein centre ville de tel aviv
Barrio residencial En plein centre ville de tel aviv
Barrio residencial En plein centre ville de tel aviv
Barrio residencial En plein centre ville de tel aviv
Barrio residencial En plein centre ville de tel aviv
Mostrar todo Barrio residencial En plein centre ville de tel aviv
Barrio residencial En plein centre ville de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$1,84M
En el corazón de Tel Aviv, cerca del teatro, cerca de Kikar HAmedina y Yarkon Park. Aquí hay un proyecto muy hermoso que ofrece lujosos servicios interiores y exteriores, con una selección de apartamento de 2 habitaciones a ático. con vistas al mar
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue grand jardin haut standing magnifique neuf permis de construire proche de la mer projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue grand jardin haut standing magnifique neuf permis de construire proche de la mer projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue grand jardin haut standing magnifique neuf permis de construire proche de la mer projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue grand jardin haut standing magnifique neuf permis de construire proche de la mer projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue grand jardin haut standing magnifique neuf permis de construire proche de la mer projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue grand jardin haut standing magnifique neuf permis de construire proche de la mer projet de qualite
Bat Yam, Israel
de
$1,09M
Bienvenido a Isla – Vivir entre cielo, mar y elegancia Cierra tus ojos e imagina un lugar donde el mar se convierte en tu horizonte. En la isla, usted vive a pocos pasos de la playa, en un amplio y luminoso apartamento, diseñado para su comodidad y bienestar. Comience el día con un café en …
