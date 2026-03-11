  1. Realting.com
Barrio residencial Akhziv nouveau quartier 4 pieces vue mer

Nahariya, Israel
$583,110
10
ID: 34546
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Norte
  • Barrio
    Acre Subdistrict
  • Pueblo
    Nahariya

Sobre el complejo

Hermoso apartamento de 4 habitaciones, nuevo, luminoso y espacioso. Zona 110 m2, incluye terraza 14m2, bodega, aparcamiento y ascensor. Ofrece hermosas vistas al mar, se encuentra en la segunda planta de un edificio de 8 plantas, en el nuevo entorno residencial de Akhziv.

Localización en el mapa

Nahariya, Israel
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Barrio residencial Akhziv nouveau quartier 4 pieces vue mer
Nahariya, Israel
de
$583,110
Barrio residencial Appartement 3 pieces a vendre rue bograshov a tel aviv emplacement tres central a 2 minutes a pied de la mer
Tel-Aviv, Israel
de
$1,07M
Situado en la muy popular calle Bograshov, a sólo 2 minutos a pie del mar, esto apartamento representa una oportunidad excepcional en el corazón de Tel Aviv. Detalles de la propiedad Superficie: 68 m2 bien arreglado Planta: 1 de cada 4 (sin ascensor) Orientación: Este – luminoso apartamento…
Barrio residencial Vue sur la mer
Nahariya, Israel
de
$705,375
Akhziv — Superb 5 habitaciones en venta Vista panorámica del mar 125 m2 + terraza 20 m2 (vista de mar) Ascensor • Estacionamiento • Mamad
Barrio residencial Produit rare appartement 5 pieces a ashdod proche mer
Asdod, Israel
de
$1,25M
Apartamento 5 habitaciones transformadas en 4 en venta en Ashdod en el nuevo barrio "MAR". 4 metros de altura bajo techo, aire acondicionado aparcamiento, terraza de 30 m2 vistas al mar. Planta alta en una residencia con 3 ascensores incluyendo uno de Shabat cerca del mar, escuelas, autobuses,
