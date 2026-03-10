  1. Realting.com
  3. Jerusalén
  4. Barrio residencial Maison a vendre a jerusalem talbye

Barrio residencial Maison a vendre a jerusalem talbye

Jerusalén, Israel
de
$14,42M
;
9
ID: 34739
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Martin Luther King

Sobre el complejo

Casa individual en el corazón de Jerusalén, situada en una zona muy prestigiosa 9 piezas 4 baños 5 inodoros 517 m2 refugio seguro (Mamad) y almacenamiento 310 m2 jardín Alturas altas del techo Amplio y brillante

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Barrio residencial Maison a vendre a jerusalem talbye
Jerusalén, Israel
de
$14,42M
Otros complejos
Tres pendejadas en un poco de un cuerpo pequeño. INCLUY UN BALCONY EN LA VENTA Y UN TERRASS EN LA HABITACIÓN. 5o piso con parche. NEAR ALL COFFEE AND AVERAGE TRADE
En el corazón de Baka tranquilo y pastoral, casa árabe + posibilidad de construir 250 m2, enorme jardín (aprox. 700 m2), completamente renovado, calefacción por suelo radiante + aire acondicionado, amplio aparcamiento, 5 baños, 5 aseos, verde
Un rincón del paraíso cerca del tranvía y tiendas. Hermoso 3P totalmente renovado en un edificio que se ha beneficiado de un Tama, con un gran balcón con vistas al salón, y la posibilidad de hacer uso del jardín. Sin cara a cara. Dos cuartos de ducha, cocina y calefacción de alta calidad, gratis
