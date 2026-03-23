Barrio residencial OpportunitE rare 2 piEces moderne avec balcon amp parking

¡Nuevo en el mercado! En la zona buscada de Mekor Haim, cerca de Baka, a pocos minutos del centro comercial Hadar, cerca del paseo marítimo del parque HaMesila, frente a todas las tiendas y supermercados de Talpiot. En un edificio boutique con prestigiosos vestíbulos y ascensores Shabat. Apartamento de 2 habitaciones de 49 m2 con 5 m2 de balcón, una verdadera perla, con vista abierta al oeste. Incluye una bóveda mejorada (Mamad), un baño, calefacción por suelo radiante, aire acondicionado VRF, sistema Smart Home, estacionamiento subterráneo privado y bodega. Entrada inmediata.