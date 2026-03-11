  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Ascalón
  4. Barrio residencial Bien agence

Barrio residencial Bien agence

Ascalón, Israel
de
$721,050
;
9
Dejar una solicitud
ID: 34682
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Ascalón

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
¿? Venta – Casa reformada en Neve Dkalim, Ashkelon Encantadora casa en un nivel 3 habitaciones, ampliada en 4 habitaciones, completamente reformada ??? ✅ Terreno de 220 m2 ✅ Distrito estratégico: a la salida de la ciudad y cerca del nuevo distrito de Ir Ayin ✅ Medio ambiente tranquilo y familiar ✅ Ideal para una familia o inversión Una rara oportunidad en Ashkelon, para tomar rápidamente! ?? Para más información o una visita, contáctenos ahora.

Localización en el mapa

Ascalón, Israel
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Hauts plafonds
Ascalón, Israel
de
$1,25M
Barrio residencial Centre ville raanana immeuble recent duplex vue degagee
Ra'anana, Israel
de
$1,75M
Barrio residencial Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Bat Yam, Israel
de
$1,69M
Barrio residencial Haut standing luxueux face a la mer vue sur la mer a ne pas manquer
Asdod, Israel
de
$1,13M
Barrio residencial Lideal appartement 2 pieces en bord de mer a ashdod
Asdod, Israel
de
$467,115
Está viendo
Barrio residencial Bien agence
Ascalón, Israel
de
$721,050
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Superbe penthouse avec piscine dans un nouveau projet du vieux nord
Barrio residencial Superbe penthouse avec piscine dans un nouveau projet du vieux nord
Tel-Aviv, Israel
de
$3,20M
Un magnífico ático en el corazón de la avenida más hermosa de Tel Aviv, Boulevard Nordau, en el viejo norte Un proyecto de calidad firmado exclusivamente por el Grupo RAYK 123 m2 de espacio habitable Una rara terraza soleada de 23 m2 ideal para recibir Una terraza privada de 55 m2 con piscin…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Avec terrasse dans un immeuble neuf neuf projet de qualite renove
Barrio residencial Avec terrasse dans un immeuble neuf neuf projet de qualite renove
Barrio residencial Avec terrasse dans un immeuble neuf neuf projet de qualite renove
Barrio residencial Avec terrasse dans un immeuble neuf neuf projet de qualite renove
Barrio residencial Avec terrasse dans un immeuble neuf neuf projet de qualite renove
Mostrar todo Barrio residencial Avec terrasse dans un immeuble neuf neuf projet de qualite renove
Barrio residencial Avec terrasse dans un immeuble neuf neuf projet de qualite renove
Tel-Aviv, Israel
de
$1,52M
Yedidia Frankel Project 40 Edificio clasificado sólo donde se rehabilitará la fachada (el resto será una nueva construcción) ubicada en Herzl 82 Yedidia Frankel en el nuevo VIBE en Tel Aviv en el corazón del animado distrito de Florentine Proyecto de tienda de 6 plantas Venta 2 tiendas 2 h…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Sans hesiter la meilleure affaire du moment au park un appartement de 4 1 pieces cave grande terrasse souccah dans un superbe immeuble au sein du quartier park
Barrio residencial Sans hesiter la meilleure affaire du moment au park un appartement de 4 1 pieces cave grande terrasse souccah dans un superbe immeuble au sein du quartier park
Barrio residencial Sans hesiter la meilleure affaire du moment au park un appartement de 4 1 pieces cave grande terrasse souccah dans un superbe immeuble au sein du quartier park
Barrio residencial Sans hesiter la meilleure affaire du moment au park un appartement de 4 1 pieces cave grande terrasse souccah dans un superbe immeuble au sein du quartier park
Barrio residencial Sans hesiter la meilleure affaire du moment au park un appartement de 4 1 pieces cave grande terrasse souccah dans un superbe immeuble au sein du quartier park
Mostrar todo Barrio residencial Sans hesiter la meilleure affaire du moment au park un appartement de 4 1 pieces cave grande terrasse souccah dans un superbe immeuble au sein du quartier park
Barrio residencial Sans hesiter la meilleure affaire du moment au park un appartement de 4 1 pieces cave grande terrasse souccah dans un superbe immeuble au sein du quartier park
Hadera, Israel
de
$705,375
BZH Nueva exclusividad en RE/MAX Hadera, nuestro amor por aprovechar inmediatamente, dentro del prestigioso proyecto Villa V, apreciado por su belleza! Sus activos: - Apartamento amplio y luminoso de 4 + 1 habitaciones, - Edificio de Bel con piedra, madera y plantas, - etapa 4/6, - Magnífic…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir