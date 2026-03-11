  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Hadera
  4. Barrio residencial Mini penthouse incroyable de 5 pieces dans le prestigieux projet viva a hadera

Barrio residencial Mini penthouse incroyable de 5 pieces dans le prestigieux projet viva a hadera

Hadera, Israel
de
$954,608
;
7
Dejar una solicitud
ID: 34346
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Haifa
  • Barrio
    Hadera Subdistrict
  • Ciudad
    Hadera
  • Dirección
    Ahad HaAm, 16

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
BZH ¿Está soñando con un apartamento único, espléndido y refinado con una gran terraza? Departamento de habla francesa RE/MAX Hadera le presenta en exclusividad un magnífico apartamento decorado por un arquitecto, en el centro de la ciudad, rue Tarna, en el proyecto de alta gama VIVA, apreciado por los francófonos. Características: - Apartamento de 5 habitaciones, - Superficie aproximada de 130 m2, - 45 m2 terraza XL con vista panorámica abierta! - En el piso 26, con ascensor Shabat, - Hermoso salón luminoso con una gran ventana de la bahía, - Hermosa cocina amueblada con un gran bar, - 4 dormitorios, incluyendo una habitación segura y una increíble suite principal con un gran vestidor, - Lobby, cuatro ascensores, - ¡Dos plazas de aparcamiento subterráneo! Situado sobre un centro comercial, con un supermercado, tiendas, restaurantes y el centro médico de habla francesa de Hadera. A pocos minutos a pie de las comunidades francófonas y a 12 minutos en coche de la costa. ¡Excepcional! Para más información: Raphel Benguigui, Su agente inmobiliario, Departamento Francés de RE/MAX Hadera. Licencia No 313736

Localización en el mapa

Hadera, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Haut standing appartement 4 pieces a ashdod
Asdod, Israel
de
$924,825
Barrio residencial Quartier calme
Asdod, Israel
de
$674,025
Barrio residencial Avec terrasse au centre balcon sur la mer bon emplacement etage haut avec vue haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer agreable dans un immeuble neuf neuf mini penthouse projet de qualite
Netanya, Israel
de
$1,05M
Barrio residencial Le seul programme neuf a ashdod qui nest pas une tour
Asdod, Israel
de
$1,33M
Barrio residencial A vendre neve tzedek tel avivduplex unique avec vue mer degagee
Tel-Aviv, Israel
de
$2,19M
Está viendo
Barrio residencial Mini penthouse incroyable de 5 pieces dans le prestigieux projet viva a hadera
Hadera, Israel
de
$954,608
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Le seul programme neuf a ashdod qui nest pas une tour
Barrio residencial Le seul programme neuf a ashdod qui nest pas une tour
Barrio residencial Le seul programme neuf a ashdod qui nest pas une tour
Barrio residencial Le seul programme neuf a ashdod qui nest pas une tour
Barrio residencial Le seul programme neuf a ashdod qui nest pas une tour
Mostrar todo Barrio residencial Le seul programme neuf a ashdod qui nest pas une tour
Barrio residencial Le seul programme neuf a ashdod qui nest pas une tour
Asdod, Israel
de
$2,48M
¡El único nuevo programa que no es un truco! Una arquitectura vanguardista para esta residencia frente al mar en Ashdod: -8 pisos solamente -2 ascensores incluyendo uno de shabat - Entrada de lujo con conserje -En la zona residencial de Dalet, con vistas a las villas y frente al mar Benefic…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Un beau 4 pieces rue elie cohen face au part
Barrio residencial Un beau 4 pieces rue elie cohen face au part
Barrio residencial Un beau 4 pieces rue elie cohen face au part
Barrio residencial Un beau 4 pieces rue elie cohen face au part
Barrio residencial Un beau 4 pieces rue elie cohen face au part
Barrio residencial Un beau 4 pieces rue elie cohen face au part
Ascalón, Israel
de
$485,925
4 habitaciones centro urbano
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Magnifique 3 pieces lumineux pres du tram et du front de mer
Barrio residencial Magnifique 3 pieces lumineux pres du tram et du front de mer
Barrio residencial Magnifique 3 pieces lumineux pres du tram et du front de mer
Barrio residencial Magnifique 3 pieces lumineux pres du tram et du front de mer
Barrio residencial Magnifique 3 pieces lumineux pres du tram et du front de mer
Mostrar todo Barrio residencial Magnifique 3 pieces lumineux pres du tram et du front de mer
Barrio residencial Magnifique 3 pieces lumineux pres du tram et du front de mer
Bat Yam, Israel
de
$705,375
En venta, un apartamento renovado y luminoso de 3 habitaciones, situado en la tercera línea de mar, en un edificio renovado. La propiedad está muy bien mantenida, perfecta para inversión o residencia. Características de la propiedad: Superficie construida: 72 m2 Balcón : 10 m2 Situado en la…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir