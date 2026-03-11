  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Asdod
  4. Barrio residencial Appartement clair et spacieux a vendre a ashdod

Barrio residencial Appartement clair et spacieux a vendre a ashdod

Asdod, Israel
de
$752,400
;
8
Dejar una solicitud
ID: 34586
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Asdod
  • Dirección
    Rambam

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Situado en "Moshe Dayan" frente al parque "Ashdod Yam" y el mar, apartamento particularmente espacioso y claro. Muy buscada ubicación, producto raro, tiene 2 pasos de todos: Ciudad, Marina, mar, tiendas, medios de transporte....

Localización en el mapa

Asdod, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

